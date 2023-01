I Like This

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Tribunal correctionnel de Pointe-à-pitre • (PHOTO L.E)

Dans l’affaire jugée, ce jeudi 12 janvier, par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, il était question de décider de la peine d’un prof de judo ayant abusé sexuellement de plusieurs de ses élèves. Il aurait commencé à agresser de jeunes garçons aux alentours de 1995 et les faits les plus récents datent de 2021. Reconnu coupable, il a été condamné à 10 ans de prison.

Daniel Brucy, né en 1960, a commencé le judo à

l’âge de 16 ans. Après avoir pratiqué de longues années, il s’est

dirigé vers une carrière de professeur de cette discipline sportive

qui est censée transmettre des valeurs de respect et de droiture.

Mais depuis quelques années, des témoignages de certains de ses

anciens élèves ont permis de révéler les agissements qu’il a eus

envers eux. En effet, plusieurs jeunes hommes âgés entre 11 et 13

ans, au moment des faits, rapportent des masturbations imposées et

décrivent les séquelles que cela a eu sur leur vie par la

suite.

Convoqué par la gendarmerie Daniel Brucy reconnaît

les…