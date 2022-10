I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Dans le cadre de l’opération Trigger VII organisée par Interpol du 13 septembre au 1er octobre, les services de sécurité (police nationale, gendarmerie, douanes et marine nationale) ont saisi des armes, des munitions et des stupéfiants à la Martinique.

Les armes à feu en Martinique sont un enjeu prioritaire pour le gouvernement. Dans un contexte de leur prolifération dans les Caraïbes et d’une insécurité croissante, Interpol a organisé l’opération Trigger VII en Martinique du 13 septembre au 1er octobre 2022 sous l’autorité du préfet de région. Au total 1297 personnes et 1120 véhicules ont été contrôlés. Parmi eux, 10 armes à feu dont 9 armes de poing, 74 munitions et 19,01 kg de cocaïne et 27,56 kg de résine de cannabis soit 46,57 kg de stupéfiants ont été saisis.32 personnes ont été interpellées dont 11 pour des délits relatifs aux armes à feu et 20 relatifs aux stupéfiants. La cause de l’arrestation du dernier n’est pas précisée.

L’opération a mobilisé les forces de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, des Douanes et de la Marine Nationale dans 36 opérations spécifiques.

Une priorité pour l’État

“Le préfet rappelle que la lutte contre les trafics illicites d’armes à feu et de produits stupéfiants est une priorité des services de l’Etat. Les opérations telles que Trigger VII visent à renforcer la coopération des forces de securite avec leurs homologues des États voisins, à favoriser la collecte et le partage de renseignements et ainsi à lutter efficacement contre ces trafics.”, précise la préfecture dans un communiqué.

19 pays mobilisés

Au total, 19 pays (*) du Caricom ont participé à l’opération. 510 personnes ont été interpellées – l’une d’elles était sous le coup d’un mandat d’arrêt international -. Les différents services de police internationaux ont également saisi 350 armes et 3300 munitions mais aussi 10 tonnes de cocaïne et 2,5 tonnes de cannabis.

À la Dominique, les douaniers ont découvert 20 pistolets automatiques dans des boîtes de céréales en provenance des Etats-Unis.

À Curaçao et Bonaire, d’importantes quantités de drogue en provenance du Vénézuéla ont été retirées du marché illicite (près de 5 tonnes de cocaïne et 2 tonnes d’herbe de cannabis)

(*) Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bonaire, Curaçao, Dominique, République Dominiquaine, France (Guadeloupe et Martinique), Grenade, Guyana, Haïti, Jamaique, Trinidad-et-Tobago, Sainte-Lucie, St. Kitts-et-Nevis, Turks and Caicos, Saint Vincent et les Grenadines, Suriname.