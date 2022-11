I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les d?tails sur les fun?railles du leader du Rassemblement des d?mocrates nationaux progressistes (RDNP), ?ric Jean Baptiste ont ?t? d?voil?s. Tu? sur la route menant ? son domicile ? Laboule 12, le vendredi 28 octobre dans la soir?e, les fun?railles de l’ancien candidat ? la pr?sidence seront chant?es le lundi 14 novembre en l’?glise Saint-Pierre de P?tion-Ville ? 9 heures 30 du matin. D’ici 7 heures du matin, il y aura une exposition et les amis du d?funt auront l’occasion d’exprimer leurs sentiments, leurs t?moignages, a expliqu? Wadner ?douard, membre du RDNP.

? la matinale du Panel Magik ce vendredi, M. ?douard, proche du d?funt, explique que tout une panoplie d’activit?s sont pr?vues pour rendre hommage ? celui qu’il pr?sente comme un “excellent homme de compromis, un patriote, un nationaliste, un d?mocrate”.

En pr?lude aux fun?railles, la journ?e du 13 est consacr?e par le parti pour rendre hommage ? ?ric Jean-Baptiste au quartier g?n?ral du RDNP, sis au 19, Delmas 49, a annonc? le RDNP dans un communiqu?.

“Aux environs de midi, les activit?s auront lieu o? les oeuvres du d?funt seront projet?es et d’autres projets en cours. L’espace sera r?serv? ? des amis de la classe politique et ?conomique, des amis qui veulent faire des t?moignages ? l’?gard d’?ric Jean Baptiste”, a d?taill? Wadner ?douard sur Magik 9, rappelant que des activit?s sont pr?vues par le parti un peu partout dans le pays pour rendre un vibrant hommage au d?funt brutalement assassin? avec son chauffeur dans sa voiture.

“Il y aura des initiatives priv?es pour rendre hommage ? ?ric Jean Baptiste. Le RDNP de concert avec P?re ?ternel Loto organisera des fun?railles dans plusieurs villes repr?sentant le chef lieu du d?partement notamment ? J?r?mie, Les Cayes, Miragoane, Gona?ves, Saint Marc, Jacmel, Ouanaminth, Anse-?-Veau, la Gon?ve etc”, a pr?cis? plus loin M. ?douard.

Dans la commune de Carrefour, la journ?e du 14 est d?cr?t?e cong?. Pour rendre hommage au leader du RDNP, la d?cision a ?t? prise par les autorit?s de Jacmel afin que l’?cole de droit de Jacmel porte le nom d’?ric Jean Baptiste, de m?me qu’une route portera son nom ? Carrefour, zone de pr?dilection du d?funt, autant d’initiatives pour immortaliser l’homme d’affaires converti en politique, class? 4e aux ?lections pr?sidentielles de 2016.

Sur la continuit? des projets, Wadner ?douard croit que la condition tragique de la disparition d’?ric Jean-Baptiste ne laisse pas d’espace afin de discuter sur l’apr?s ?ric Jean Baptiste. Il dit esp?rer que ces projets vont ?tre aboutis et que d’autres acteurs de la classe politique ou ?conomique en prennent la rel?ve.

Interrog? sur l’?tat d’avancement de l’enqu?te sur l’assassinat de son secr?taire g?n?ral, Wadner dit int?resser ? savoir qui sont les auteurs de l’assassinat et les raisons.

“Que la police scientifique et judiciaire d?voilent qui a assassin? ?ric Jean Baptiste. Les all?gations circulent et nous avons pris connaissance de ces derni?res comme tout le monde mais le Rassemblement des d?mocrates nationaux-progr?ssiste d’Ha?ti on prend les pr?cautions pour dire malgr? les faiblesses et la disparition des institutions, elles doivent jouer leur r?le parce qu’on paie les juges, les commissaires du gouvernement”, a appel? Wadner ?douard.

“Le ministre de la Justice Me Berto Dorc? est un bon ami du d?funt jusqu’? sa mort. Il revient ? lui de faire plaisir ? cette famille qui lui connait. Il ?tait avocat de plusieurs entreprises d’?ric Jean Baptiste. Le Premier ministre doit faire les efforts pour corriger ses notes en faisant la lumi?re sur l’assassinat d’?ric Jean Baptiste”, a l?ch? Wadner ?douard.

Si l’on en croit M. ?douard, le RDNP n’est pas pr?t ? oublier les quatre ans pass?s par ?ric Jean Baptiste ? la t?te du parti. “Le RDNP f?te d?j? 43 ans et a d?j? perdu Lesly Fran?ois Manigat qui a marqu? sa p?riode et ?ric Jean Baptiste a ?bloui le RDNP au point que n’importe quel nouveau secr?taire g?n?ral ?lu ? la t?te du parti aura du pain sur la planche parce que le d?funt a marqu? son passage”, a-t-il estim?. Lui qui pr?sente ?ric Jean Baptiste comme un personnage humble et super intelligent. “Il avait une discipline extraordinaire ce qui l’a permis de r?ussir dans ces entreprises. Il ?tait un politicien moderne et mod?r?. Il c?toyait tout le monde m?me ces adversaires. Il ?tait un excellent homme de compromis. Il est ? la base de l’appel du compromis historique. Il n’aimait pas le conflit. Il aimait Ha?ti, il ?tait un patriote, un nationaliste, un d?mocrate”, a-t-il rappel? pour camper le personnage assassin? alors qu’il regagnait sa maison.