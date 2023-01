I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Trinité

Une journée très conviviale où le partage était roi. • JPV

Cette année 2023 sera marquée par le 170e anniversaire de l’arrivée des Indiens en Martinique. Des hommes et des femmes porteurs de traditions et de rites toujours prégnants. Récemment, à Trinité, les membres de la communauté indienne se sont ainsi retrouvés pour la fête de Pongal.

6 mai 1853, les premiers « engagés »

indiens arrivaient à la Martinique, conséquence de l’abolition de

l’esclavage dans les colonies françaises. Leur mission : sauver

l’économie sucrière. À leurs difficiles conditions de vie sur

l’habitation, leur statut de contractuel, leur naturalité

britannique, allait s’ajouter le dédain des autres opprimés. Ces

170 ans d’histoire sur fond de choc culturel et d’incompréhensions

n’ont pas pour autant effacé les us et coutumes de leurs ancêtres

dont le souvenir reste bien gravé dans leur cœur et leur mémoire.

L’intégration n’a pas été facile, mais progressivement la

communauté indienne a fait sa place dans une population

martiniquaise très métissée. L’apport culturel indien dans la

société martiniquaise…