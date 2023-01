I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

drapeaux collectivité unique de martinique • JEAN-MARC ETIFIER

C’est le grand jour pour les propositions de drapeaux et hymnes qui ont été soumises à la CTM en fin d’année 2022. Les votes parmi les 19 drapeaux et 4 hymnes sélectionnés sont ouverts jusqu’au 13 janvier, en deux phases.

L’analyse des propositions reçues dans le cadre de l’appel à projets pour le nouveau drapeau et le nouvel hymne de la Martinique est enfin terminé. Elle a été effectuée par un comité technique composé d’experts de la société civile et personnalités martiniquaises qualifiées, missionnés par la Commission ad hoc, sur la base des critères de sélection décidés par l’Assemblée de Martinique, qui met ce lundi 2 janvier à disposition du vote du public 19 drapeaux et 6 hymnes pour représenter la Martinique.

Lors de la séance plénière du jeudi 22 décembre 2022, l’Assemblée de Martinique a validé les 19 drapeaux et les 4 hymnes retenus par la Commission Ad Hoc sur la base du rapport transmis par le Comité technique.

Vote jusqu’au 13 janvier

Les propositions sont soumises au vote du public du 2 au 13 janvier 2023 en deux phases selon les modalités suivantes : phase 1 du lundi 2 janvier à 8h au samedi 7 janvier à 12h et phase 2 du dimanche 8 janvier à 8h vendredi 13 janvier à 12h, lors de laquelle les deux drapeaux et deux hymnes les plus choisies seront à nouveau soumises au vote du public.

Le vote se déroule en ligne sur le site de la Collectivité ou sur les terminaux numériques mis en à disposition à l’Hôtel Territorial de Cluny et à l’Hôtel de l’Assemblée, Avenue des Caraïbes. Il est ouvert à tous à condition, simplement, de posséder une adresse mail valide.