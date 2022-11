I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

La Collectivité Territoriale de Martinique s’est engagée à verser 2 millions d’euros aux Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) des 34 communes de Martinique, afin de soutenir les plus démunis.

Lors de la séance plénière du 25 mai 2022, les élus de l’Assemblée s’étaient prononcés en faveur d’un dispositif d’action sociale de proximité dans le cadre du Plan de Relance 2022-2024.

Par cette décision, le président du conseil Exécutif veut s’engager « en faveur de plus de proximité avec les acteurs de l’action sociale » et « répondre à une demande forte de la population ».

Ce dispositif partenarial entre la CTM et les CCAS a pour objet d’apporter aux populations en difficulté, les services de proximité comme les aides d’urgence et de première nécessité (notamment les besoins alimentaires, vêtures, petits équipements de maison, literies, matériels scolaires, hébergements) mais aussi un accompagnement social (notamment le soutien familial, les solutions efficaces et durables aux difficultés sociales rencontrées par les familles).

23 bénéficiaires

À ce jour, la CTM a déjà signé 30 conventions sur 34 communes. 23 communes ont d’ores et déjà perçu leurs dotations au titre de l’année 2022. Dans le détail :

Carbet (16 358,50 €)

Morne-Rouge (36 395,24€)

Lorrain (50 050,21€)

Lamentin (189 732,12 €)

Rivière-Pilote (72 629,68€)

Marigot (20 638,33€)

Fort-de-France (451 285,36€)

Marin (45 911,03€)

Rivière-Salée (64 402,94€)

Saint-Esprit (48 939,15€)

Sainte-Anne (24 661,06€)

Vauclin (54,990,04€)

Ajoupa-Bouillon (10 578,52€)

Case-Pilote (17 041,25€)

Diamant (24 537,25€)

François (100 175,87€)

Gros-Morne (61 797,17€)

Morne-Vert (8 748,43€)

Prêcheur (9 904,03€)

Saint-Joseph (80 456,94€)

Saint-Pierre (27 470,74€)

Sainte-Marie (116 380,48€

Trinité (67 152,34€).