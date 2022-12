I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Plus de 530 morts ont ?t? enregistr?s dans les attaques arm?es dans les quartiers de Plaine du Cul-de-Sac, de Cit? Soleil et de Source-Matelas, a rappel? Pierre Esp?rance, directeur ex?cutif du R?seau national de d?fense des droits humains, sur Magik9 le mardi 27 d?cembre 2022.

<< Une trentaine de morts et pr?s de 70 maisons incendi?es, tel est le bilan de l’attaque arm?e subie par la population de la localit? <>, 9e section communale de Source-Matelas, sortie nord de la capitale ha?tienne, dans la soir?e du mardi 29 novembre 2022. Environ 300 morts et 160 bless?s dans la guerre des gangs ? Cit? Soleil au d?but du mois juillet. ? Croix-des-Bouquets, fin avril d?but mai, nous avons recens? 200 morts. De ces 200 personnes, environ 40 bandits qui font partie des gangs “Chen mechan et 400 Mawozo” ont ?t? tu?s, les autres font partie de la population civile>>, a indiqu? Pierre Esp?rance.

? c?t? de ces massacres, il faut mentionner les nombreux cas de kidnapping, d’assassinat de travailleurs de la presse, de militants et de personnalit?s politiques. <>, c’est le bilan des victimes du secteur de transport selon le syndicaliste M?hu Changeux, pr?sident de l’Association des propri?taires et chauffeurs d’Ha?ti (APCH), intervenant sur Magik9 le lundi 26 d?cembre.

<>, a d?clar? M. Esp?rance, exprimant son insatisfaction par rapport au travail de Frantz Elb? ? la t?te de l’institution polici?re depuis plus d’un an.

<>, avait indiqu?, de son c?t?, Rosy Auguste Duc?na, responsable de programme au RNDDH, ? l’?mission Panel magik, le lundi 28 novembre 2022.

Les blind?s de la PNH utilis?s ? des fins personnelles

Selon Pierre Esp?rance, pour arrondir leur fin de mois, des agents de la Police nationale d’Ha?ti utilisent des blind?s, dans les zones ? risque, ? des fins p?cuniaires. << Sur ce point, il convient de souligner que le droit de monter ? bord du blind? s’ach?te ? deux mille cinq cents (2.500) gourdes au moins ou cinq cents (500) dollars am?ricains. Cette variation de prix repose sur le statut de la personne qui ach?te le service, du simple citoyen ? l’entrepreneur. Il a aussi ?t? rapport? au RNDDH que les blind?s sont aussi utilis?s pour prot?ger des convois. ? titre d’exemple :

Pour accompagner un camion transportant des l?gumes, les frais varient entre deux mille cinq cents (2.500) et cinq mille (5.000) gourdes; pour accompagner des containeurs en provenance de la R?publique dominicaine, les frais varient entre sept cents (700) et mille (1.000) dollars am?ricains; pour accompagner des camionnettes de transport en commun en provenance de Malpasse les jours de march?, les frais peuvent aller jusqu’? dix mille (10.000) gourdes>>, a indiqu? le d?fenseur des droits humains, qui croit que cette pratique est la cause de la mort de Lincoln Bien-Aim?, agent I, immatricul? 17-28-03-16786, affect? au Bureau de lutte contre le trafic de stup?fiants (BLTS), assassin? le 2 d?cembre 2022 ? Croix-des-Bouquets par des bandits du gang 400 Mawozo.

<>, a d?clar? au journal, le mercredi 2 novembre 2022, Jocelyn Ulysse, secr?taire g?n?ral de l’Association des entrepreneurs de Saint-Marc (AESM).