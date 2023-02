I Like This

Les débris de l’avion dans la zone boisée de la commune suisse de Würenlingen, près de Zurich. • .

Le samedi 21 février 1970, en tout début d’après-midi, l’avion dans lequel se trouvait le frère d’Aimé Césaire, Olivier-Georges Césaire, est tombé dans une zone boisée près de Zurich en Suisse, quelques minutes après le décollage. Un colis piégé était à bord. Le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) a revendiqué l’attentat.

Ce 21 février 1970, le jet Convair CV-990 Coronado

de la compagnie Swissair, parti vers 13h05 de l’aéroport suisse de

Zurich Kloten avec 38 passagers et 9 membres d’équipage à bord,

devait a priori atterrir sans encombres quelques heures plus tard à

Tel Aviv, en Israël. À bord, le martiniquais Olivier-Georges

Césaire, 58 ans, frère d’Aimé, maître de conférence agrégé en

chimie analytique à la faculté de pharmacie de Dakar, au Sénégal.

Il y vit avec son épouse d’origine algérienne et ses deux enfants.

Il se rend en Israël pour participer au deuxième congrès

international de toxicologie. Mais c’était sans compter avec

l’erreur bien malgré eux des auteurs de ce qui allait se révéler

être de fait un attentat, dont la bombe, dissimulée dans un colis,

n’a pas été placée dans l’avion visé : celui de la compagnie

israélienne El Al. Un deuxième colis piégé avait été acheminé le

même jour sur un autre avion d’une compagnie autrichienne. Il avait

explosé en vol. Les pilotes de la Caravelle ont pu toutefois

effectuer un atterrissage d’urgence, avec un trou dans la coque de

l’avion. Il n’y a eu aucune victime.

Les passagers du Coronado, du vol 330 de Swissair,

n’auront malheureusement pas vécu le même scénario. 9 minutes après

le décollage, la bombe dissimulée dans un colis et placée dans la

soute arrière de l’avion explose. Elle est équipée d’un déclencheur

altimétrique. L’équipage tente aussitôt de faire demi-tour et

d’effectuer un atterrissage d’urgence. Les événements vont

s’accélérer. Les pilotes rapportent à la tour de contrôle qu’un

incendie s’est déclaré à bord. Très vite, la fumée obscurcit la vue

des instruments dans le cockpit. Les pilotes perdent leurs repères.

L’avion dévie de plus en plus vers l’ouest. Le co-pilote Armand

Etienne déclare en allemand à la tour de contrôle « Nous sommes en

train de chuter » et ajoute en anglais « Nous ne voyons plus rien.

Au…