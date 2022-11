I Like This

Le moment fut qualifié par les planteurs de bananes eux-mêmes d’« historique ». Toute l’île s’est mobilisée pour manifester sa solidarité. Le mouvement a eu pour première cible : l’aéroport du Lamentin. Après avoir répandu des bananes sur la piste, les manifestants se sont installés sur le tarmac avec la ferme intention d’y rester jusqu’à ce que le gouvernement réponde à leurs revendications : survivre à la tentation de déstabilisation de la production bananière antillaise menée par les multinationales américaines présentes notamment au Cameroun.

Nous sommes le jeudi 26 novembre 1992. Depuis 4

jours, les planteurs de bananes, tous tonnages de productions

confondus, auxquels se sont joints les ouvriers agricoles, dans une

unité jamais vue, et avec un soutien inédit de quasi tous les

Martiniquais, attendent des réponses du gouvernement.

Il est un peu moins de 10 heures. Sur le tarmac de

l’aéroport du Lamentin, où aucun avion n’a pu ni décoller ni

atterrir depuis, Frantz Anexime, jeune agriculteur, à la tête du

comité de coordination du mouvement, avec à ses côtés Laurent de

Meillac, le président du Synbama, déclare : « L’annonce du

ministre des DOM-TOM Louis Le Pensec répond aux attentes des

producteurs de bananes (…). Nous attendons concrètement les

modalités d’application ». « Le Pensec a fait très fort

(…). On ne s’attendait pas à autant », reconnaîtra t-on à

bas mots, parmi les planteurs.

Une indéniable victoire au terme d’un mouvement

historique qui a paralysé toute l’île. Mais Frantz Anexime y voit

une autre victoire : « Tout le monde agricole, dit-il, et

particulièrement nos salariés, ont été les forces vives de notre

mouvement. C’est une profession unie, et qui, dans toutes ses

composantes, s’est battue avec acharnement pour que vivent la

banane et l’agriculture des Antilles. Sans cette unité et sans

cette cohésion, c’est tout un pan de l’économie antillaise qui

aurait disparu ». Tout semble dit. Mais il faut parcourir les

méandres de cet événement pour en saisir toute l’ampleur

historique.

Dans l’édition de France-Antilles du

vendredi 20 novembre 1992, le président de la Chambre de commerce

et d’industrie de la Martinique, Marcel Osenat, fait une

déclaration fracassante. Il avertit : « Si la banane

s’effondre, il y aura inévitablement des conséquences sur

l’activité économique (…). C’est-à-dire qu’au delà de la crise

proprement dite de la banane, il y a un risque réel de

recomposition générale obligée de toute l’