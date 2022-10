The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

YOLE RONDE. mercato

La période de mutations a été plus ou moins agitée avec 36 mouvements de coursiers selon le document officiel édité par la fédération des yoles rondes de la Martinique. Peu de changements sont à noter parmi les mapipis, mis à part chez Ets Rosette/Orange et Cottrell/Leader Mat (ex William Saurin/Miltis).

En effet, ces deux équipages sont ceux qui accueillent le plus de nouveaux coursiers, à savoir sept pour Ets Rosette/Orange et six pour Cottrell/Leader Mat. Suivent SMEM/Solar Inox/Limitmess, GFA Caraïbes, Mc Donald’s et CFA Umih Formation avec trois arrivées. Puis viennent Royal Fruits de Martinique, Zizitata (qui a repris son indépendance) et APRANT (de retour après deux ans d’absence) avec deux arrivées. CTDM/EDF, Mr Bricolage, Sara/Autodistribution n’enregistrent qu’un renfort….



