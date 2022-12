I Like This

Entre 2014 et 2020, la Martinique a perdu 22 686 personnes. Seules 4 des 34 communes de l’île ont gagné des habitants. Fort-de-France est celle qui en perd le plus.

La Martinique compte 361 225 habitants au 1er janvier 2020. C’est 22 686 de moins qu’en 2014. Cette baisse moyenne de 1,0 % par an depuis 2014 s’explique par des départs du territoire plus nombreux que les arrivées.

Entre 2014 et 2020, le solde naturel est positif mais en net recul. Les communes du Nord sont les plus touchées par ce déclin démographique. Fort-de-France, commune la plus peuplée, est celle qui perd le plus d’habitants.

Un fort déclin démographique

Au 1er janvier 2020, 361 225 personnes résident en Martinique. Entre 2014 à 2020, la population diminue de 1,0 % en moyenne par an, soit 3 800 habitants de moins chaque année. Cette décroissance s’accélère par rapport à la période 2009-2014 (- 0,6 % par an en moyenne).

La Martinique et la Guadeloupe sont les deux régions françaises dont la population diminue le plus sur la période. Cependant, la Martinique perd des habitants à un rythme plus soutenu que la Guadeloupe (- 0,7 % entre 2014 et 2020). Sur la même période, la population en France s’accroît de 0,3 % en moyenne par an. La Martinique – en particulier les communes de Fort de France, du Lamentin et de Schoelcher – reste une région densément peuplée avec 309 habitants par km². En comparaison, la densité est de 120 habitants par km² en France métropolitaine.

Entre 2014 et 2020, les départs de Martinique, plus nombreux que les arrivées, sont à l’origine de la baisse de population. Ces nombreux départs, vers la France métropolitaine essentiellement, concernent en grande partie les jeunes qui poursuivent des études ou cherchent un emploi. Ce déficit migratoire apparent n’est pas compensé par l’excédent naturel qui diminue en raison d’un plus grand nombre de décès (avec l’arrivée à des âges élevés des générations nombreuses du baby-boom) et du recul des naissances. La contribution du solde naturel au taux de variation annuel moyen est passée de + 0,5 point entre 2009 et 2014 à seulement + 0,2 point entre 2014 et 2020.

Fort-de-France perd 8 400 habitants en six ans

La Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) concentre 42 % des habitants et abrite les deux communes les plus peuplées : Fort-de-France (75 286 habitants) et Le Lamentin (39 628). Fort-de-France perd 1,7 % de sa population en moyenne par an, soit 8 400 habitants de moins entre 2014 et 2020. Cette baisse s’accélère par rapport à 2009-2014 (- 1,1 %). Le Lamentin est la seule commune de la CACEM dont la population est quasiment stable depuis 2014.

En 2020, 96 187 habitants résident dans la Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique (Cap Nord). La population décroît encore plus fortement que sur le reste du territoire (- 1,2 % en moyenne chaque année). Cette intercommunalité concentre de nombreuses communes de moins de 5 000 habitants. Le caractère rural du territoire, les opportunités d’emploi réduites et la faible accessibilité sont des éléments explicatifs de cette baisse démographique. Seule la commune de Bellefontaine -et dans une moindre mesure Case-Pilote- attire de nouveaux résidents avec un solde migratoire positif important. Elle compte 1 858 habitants en 2020, soit 2,6 % de plus par an en moyenne entre 2014 et 2020.

L’Espace Sud, l’intercommunalité qui perd le moins d’habitants

La Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud de la Martinique (CAESM) compte 114 520 habitants, répartis dans douze communes. Entre 2014 et 2020, sa population baisse (- 0,7 % en moyenne par an). Cette diminution était plus modérée sur la période précédente (- 0,3 % par an en moyenne entre 2009 et 2014). Le François contribue largement à ce repli démographique. La commune perd 1 800 habitants entre 2014 et 2020 et en avait déjà perdu 1 600 sur les cinq années précédentes.

La baisse de la population est également marquée au Diamant (- 2,0 % par an en moyenne), aux Trois-Îlets (- 1,4 %), au Vauclin (- 1,1 %) et aux Anses-d’Arlet (- 0,9 %). Cette tendance est nouvelle pour ces communes qui ne perdaient pas encore d’habitants entre 2009 et 2014. Cependant, deux communes de la communauté d’agglomération enregistrent une hausse de leur population. Saint-Esprit gagne plus d’habitants que sur la dernière période (+ 1,1 % par an en moyenne entre 2014 et 2020 et + 0,6 % entre 2009 et 2014). La population de Sainte-Anne augmente entre 2014 et 2020 (+ 0,6 % en moyenne par an) après avoir diminué entre 2009 et 2014 (- 1,7 %). Enfin, Ducos est devenue la commune la plus peuplée de la CAESM avec 17 504 habitants en 2020.

