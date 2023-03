​

​

4,9 millions d’Haïtiens sont en insécurité alimentaire et nécessitent une aide humanitaire d’urgence, selon la Coordination Nationale de Sécurité Alimentaire (CNSA).

La Coordination Nationale de Sécurité Alimentaire (CNSA), citant les résultats de la mise à jour de l’analyse projetée du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), informe que 4,9 millions d’Haïtiens font face à une insécurité alimentaire aiguë et nécessitent en urgence une assistance humanitaire pour la période de mars à juin 2023.

Cette situation, précise la CNSA, est la résultante des facteurs comme la flambée des prix liée à la forte dévaluation de la gourde par rapport au dollar américain, l’expansion de la violence des gangs qui paralyse de plus en plus les activités économiques dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, dans la péninsule Sud et dans une bonne partie du Grand Nord, les faibles performances des campagnes agricoles d’autonome et d’Hiver, la résurgence de l’épidémie du choléra et la baisse de l’aide humanitaire.

Selon la CNSA, 15 zones sur 32 analysées se retrouvent dans une situation critique, communément appelée phase 4 de l’IPC ou phase d’urgence. Il s’agit notamment des zones du grand Sud, le Haut Plateau et ses prolongements dans le Nord et l’Artibonite, le Nord-Est, le Nord-Ouest, la Gonâve, Cité Soleil, la commune de Port-au –Prince et Croix-des-Bouquets.

Par rapport à la gravité de la situation, la CNSA recommande que des actions urgentes soient prises afin d’apporter un soutien à près de 50 % de la population. Parmi ces mesures, la CNSA cite l’établissement du nexus entre les interventions d’urgence et celles de développement, afin de réduire la vulnérabilité des ménages ; un appui aux ménages agricoles décapitalisés, en raison des chocs économiques, climatiques et des contreperformances des campagnes agricoles antérieures.

