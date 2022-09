I Like This

Vendredi 23 Septembre 2022 – 09h22

Depuis le début de la nuit de ce vendredi 23 septembre, 5 700 clients sont privés d’électricité sur les communes de Fort-de-France, Rivière-Salée, Ducos, Saint-Esprit et des Trois-Îlets, a annoncé EDF en Martinique ce vendredi matin.

Une partie du centre et du sud de la Martinique se retrouve sans électricité depuis le début de la nuit, ce vendredi 23 septembre.

“Suite à un incident sur le réseau moyenne tension, 5 700 clients sont privés d’électricité sur les communes de Rivière-Salée, des Trois-Îlets, de Fort-de-France, Ducos et Saint-Esprit. Nos équipes sont à pied d’œuvre depuis cette nuit pour procéder aux manœuvres de réparation et rétablir la situation au plus vite. Nous sommes sincèrement navrés de la gêne occasionnée”, a déclaré EDF en Martinique, ce vendredi matin, sur Facebook.