Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

ORANJESTAD (AAN) – Diahuebs 13 di October aki, a tuma lugar e Ceremonia di Cendemento di Luz rose na Bestuurskantoor, cu cual Gobierno a uni su mes den e concientizacion tocante cancer di pecho.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a hiba palabra y a expresa cu October ta e luna cu tur hende ta para keto na cancer na pecho. E mandatario a bisa cu cancer no ta discrimina y ta bati na porta di nos cada un, na e momento talvez menos spera.

E ta algo hopi cruel cu consecuencianan hopi grandi, no solamente pa e pashent sino tambe pa familiarnan. E dignatario a expresa cu e mes a pasa aden cu familiarnan hopi cerca y stima, hoben y mas grandi, y e ta keda algo sumamente dificil.

“E luna aki nos ta enfoca mas riba cancer di pecho, y di experiencia mi por bisa cu si e wordo detecta trempan, e efecto y impacto riba abo y bo famia ta menos, y pesey mi ta haci un yamada na tur hende muher di 18 aña bay ariba, pa ta mas conciente y tuma pasonan di prevencion.

“Pa cuminza, si bo sinti algo inusual acudi na docter, si mester haci mammogram bay hacie. Y si, ta berdad, e mammogram ta haci dolor pero nada compara cu si bo tin cancer mes.

“Ademas, nos ta muhernan fuerte y balente. No ta berdad? Pues e mammogram nos no mester tin miedo di dje” Prome Minister a señala.

E dignatario a reitera cu enberdad cancer di pecho ta un di e malesanan cu por wordo detecta trempan, y aki na Aruba tin un sistema hopi bon di salud cu nos por detecta cancer di pecho trempan.

“Bo mes ta haci test of bo por hacie via bo docter, hospital, stichting BOB, tin diferente manera”, e mandatario a subraya.

El a señala cu ainda tin hende muher ta bisa cu nan tin berguenza, of cu e mammogram ta haci hopi dolor, of cu no kier sa si nan tin cancer. “Cu tur respet, mi no ta comparti e opinionnan aki, pasobra nos como hende muher tin hopi hende ta depende di nos. Nos famia, nos yiunan hopi biaha, nos cas, nos trabao, nos pareha…y pa nos por haci tur esaki pa otronan cu ta depende di nos, nos tin cu cuida di nos mes, prome. Y pesey, awe mi ta asina enfatico di invita tur hende muher un biaha mas pa nos ta mas conciente di cancer di pecho y con nos por detect’e trempan y cu nos por preveni”, Premier Wever Croes a subraya.

El a gradici tambe tur esnan cu ta pone atencion na e tema aki, dia aden dia afo, aña aden aña afo. El a menciona Mary Joan Foundation, Wilhelmina Kanker Fonds, Stichting Bob y Mamma Poli na Hospital. “Tur instancia y tur persona cu ta enfoca riba e tema importante aki, mi ta convenci cu hunto nos por combati e efectonan, hopi miho”, el a remarca.