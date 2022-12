The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E unidad di Polisnan motoriza, a nota cu e anochi di Diasabra pa Diadomingo tabata hopi druk mes riba e isla.

Pesey nan a dicidi na haci uso di nan Radar, pa asina mobiliza na diferente caminda pa check si chauffeurnan ta cumpli

cu velocidad maximo, cu varios lugar ta 80 km/h.

Corda cu ley a cambia, y cu den Bebouwde Kom, e velocidad maximo ta 50 km/h.

E unidadnan di Polis riba brommer, a bay staciona y controla na diferente parti di e isla, entre otro ariba Watty Vos Boulevard riba e pida entre ex-Codemsa na Cumana te cu Paperclip Rotonde na Sero Patrishi. Tambe a check velocidad riba Watty Vos Boulevard entre rotonde di Ponton pa rotonde Bushiri/Madiki.

Tambe a tene control riba Watty Vos, entre ex-Codemsa na Cumana pa rotonde FCCA na Sabana Blanco.

E unidadnan di Polis a controla riba Green Corridor, entre Airport pa Mahuma y Sero Tijshi pa rotonde di Balashi.

Na final di anochi 42 multa a worde reparti pa sobrepasa e velocidad maximo di 80 kilometer pa ora. E velocidad mas halto registra tabata 2 auto cu a core 147 kilometer pa ora. Aki lo bay keda na Ministerio Publico pa dicidi si acaso ta trek in nan rijbewijs of no.

Controlnan di Motorunit lo sigui y ta purba di traha mas preventivo y visibel. Polisnan ta suplica chauffeurnan, cu den e dianan di fiesta aki si bo tin pensa di bebe alcohol, busca un amigo pa maneha bo auto pa bo. Pasobra maneha baou influencia tin consecuencia.