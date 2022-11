I Like This

Delphine, maman d’un petit garçon de 3 ans, en pleine préparation physique, participera pour la première fois, après une première tentative quelques années plus tôt. • D.R

Ursula, Leïla et Delphine sont trois militaires du RSMA. Se surpassant tout au long de l’année au sein du Régiment, c’est au Raid des Alizés, qu’elles tenteront de se dépasser cette semaine. Comme les Marswin’s gagnantes de l’édition l’année dernière, l’objectif de SM A petit pas sera de prendre du plaisir et représenter au mieux A petit pas, leur association.

A elles trois, elles résument la philosophie du

régiment du service militaire adap-té : solidarité, entraide et

cohésion. Ursula Almeïda (47 ans), Delphine Dalbinoe (33 ans) et

Leïla Theres sont trois femmes qui ont dédié leur vie à l’armée.

Les deux premières sont respectivement mamans d’une adolescente de

14 ans et d’un petit garçon de 3 ans. Si elles ont 25 ans et 10 ans

d’expérience dans l’armée, Leïla elle, n’est au RSMA que depuis un

an. Un choc de génération pourrait-on dire, pourtant elles se

retrouvent ensemble au front, cette fois-ci pour le grand défi du

Raid des Alizés.

“Nous voulions vivre cette expérience car ce raid

réuni ce qui fait notre ADN”, explique Ursula. La capitaine de

l’équipe, responsable de la section conducteur transport routier, a

été l’instigatrice de leur participation. “En 2015, quand j’étais

en Martinique dans le cadre de mon travail, il y avait une

technicienne qui a participé à la première édition. Il est vrai que

cela m’avait donné envie mais, je me suis dit que c’était compliqué

pour moi au vu de mes facultés physiques”, explique Ursula. “En

revenant sur l’île en 2021, j’ai discuté avec l’équipe du RSMA

gagnante de l’édition 2021. J’ai compris que je n’avais pas de

limites à me fixer puisque c’était un raid solidaire. C’est

accessible à tout le monde. J’ai eu le déclic. J’ai proposé le défi

à Leïla et Delphine”