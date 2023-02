Ericka Morjon

e.******@ag******.fr

Chaque année, TBK crée de nouveaux Djab. • PHOTO ERICKA MORJON

Pour Tanbou Bô Kannal, le plus ancien groupe à pied du carnaval, le Mardi gras reste le jour de Papa Djab. Une sortie qui se prépare bien à l’avance et qui mobilise les énergies en l’honneur d’une des figures les plus emblématiques de notre carnaval.

Un diable digne de ce nom ne sort pas comme ça,

n’importe comment, tout chiffonné, tout flègèdè, mal rapiécé et pas

lustré. Non ! Sa majesté Papa Djab n’est pas n’importe qui et chez

Tanbou Bô Kannal, on l’a bien compris. L’association foyalaise qui

fête ses 50 ans d’existence cette année continue de valoriser et

d’étudier les traditions et personnages du carnaval martiniquais.

Parmi eux, les diables rouges tiennent une place particulière de

par la force de leur apparence et les émotions que leur sortie

suscite toujours. L’association mène une réflexion sur les masques

comme le Papa Djab et la Marianne afin d’en retrouver toute

l’africanité et toute la spiritualité. Car si pendant longtemps les

diables rouges ont éveillé de la méfiance et même de la crainte

comme dans la chanson « djab la ka mandé an timanmay, an

timanmay ki san batenm », leur origine raconte une autre

histoire, plus riche et bien plus intéressante. « Aimé Césaire

avait raconté sa surprise de retrouver le masque du diable lors

d’une grande fête de village en Casamance où on lui en avait

expliqué toute la symbolique. Cette partie spirituelle et même

mystique du masque nous intéresse de plus en plus et nous

souhaitons nous ré-imprégner de cet…