Aujourd’hui, j’estime qu’il est tout ? fait imp?ratif de r?pondre ? mes d?tracteurs ? savoir : le journaliste Theriel Thelus animateur de l’?mission Tikoze ak TT/ Trip Foumi Enfo, diffus?e sur les ondes de la radio Emancipation FM 90.7 de 6hrs ? 8hrs ; et un diplomate de b?ton de la Radio Z?nith FM connu sous le nom de John Colem Morvan, intervenant dans l’?mission Ayiti K? Touni.

En effet, depuis plusieurs jours, mon nom est marqu? en lettre d’or dans l’actualit? apr?s que le d?nomm? Theriel Thelus ait affirm? au cours de l’une de ses ?missions, en date du 21 d?cembre 2022, que je fais partie du gang Izo 5 secondes de village de dieu.

Il est imp?ratif pour moi d’avouer, en mon ?me et conscience et sans crainte aucune d’en ?tre d?savou? par mes fans pour qui j’ai le plus grand respect, qu’effectivement j’ai ?t? ? village de Dieu dans la perspective de performer dans le cadre de festivit?s organis?es par les maitres de cette cit?. Une fois sollicit?, je me suis trouv? emp?tr? dans une situation dont l’issue ?tait incertaine.

Apr?s avoir m?rement r?fl?chi et apr?s avoir analys? la situation avec mon staff, nous avons d?cid? de les gratifier de quelques apparitions au cours de quelques ?v?nements, compte tenu des menaces habituellement prof?r?es contre les artistes qui se sont retrouv?s par le pass? dans la m?me situation que moi. Apr?s tout, je me suis dit que les habitants de Village de Dieu sont des citoyens et qu’ils ont le droit de se d?tendre, juste pour me donner bonne conscience et sauver ma peau.

Suite ? l’une de mes prestations que les journalistes pr?cit?s, se trompant peut-?tre de bonne foi, ont port? de graves accusations ? mon encontre, ? savoir que je suis un membre du gang 5 secondes. Pour laver mon image qui s’en trouve ternie et gravement affect?e par ces all?gations mensong?res et pour rassurer mes fans qui ont ?t? moralement atteints, je me trouve dans l’obligation de consulter un cabinet d’avocats qui se chargera de prouver au regard de la loi que les circonstances de ma pr?sence ? Village de Dieu ne sont autres que celles ?lucid?es ici. Mes Avocats sont d?sormais pr?ts pour conduire le dossier o? il faudra le mener pour obtenir justice et r?paration.

Et, pour finir, je voudrais implorer le pardon de tous mes fans et celle de ma famille pour tout le mal et toutes les souffrances qu’ils ont endur?s ? cause de cette situation. Les all?gations mensong?res et calomnieuses de Th?riel THELUS et de John Colem MORVAN ne peuvent en rien changer l’estime en laquelle je vous tiens.

Respectueusement Merci

Ralphe THEODORE