Guyaweb dévoile en détails le visage du projet de centre de stockage des poubelles à Wayabo. On fait aussi le point sur les dernières étapes de ce dossier porté par le groupe Séché et soutenu par la majorité municipale de Kourou. L’Autorité régionale environnementale (la Mrae*) a validé le 1er décembre le dossier porté à Kourou par le maire François Ringuet et son équipe de modifier le plan local d’urbanisme (PLU) à Wayabo afin d’artificialiser les 36 hectares de terres agricoles de Gilbert Marel pour y installer le futur centre d’enfouissement et de valorisation des déchets ménagers et amiantés du…