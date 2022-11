I Like This

Une mère et ses trois enfants, originaires du Marigot, et un Lamentinois, ont été tués le dimanche 8 septembre 1985 dans un accident de voiture survenu sur le périphérique parisien.

Le jeudi 19 septembre 1985, peu après 16h, quatre

cercueils étaient alignés devant l’autel de l’église du Marigot.

Celle-ci était trop petite pour accueillir une rare foule dont une

partie a dû se contenter de rester sur le parvis pour assister à la

cérémonie funèbre. L’émotion était immense autour d’une famille du

quartier de Dominante. C’est à la mairie que la veillée avait eu

lieu. C’est de là que le cortège est parti pour se rendre à

l’église. De nombreux jeunes portaient gerbes et couronnes, venues

de toute la Martinique et de la région parisienne où cette famille

avait su tisser de nombreux liens d’amitié.

Le Marigot pleurait Jeannette Grosdésir, 32 ans,

et ses trois enfants, Marie-Marthe, 14 ans, David, 13 ans, et

Willy, 11 ans, tués dans un accident de voiture survenu onze jours

plus tôt sur le périphérique parisien, porte de Bagnolet, dans le

20e arrondissement de Paris, au niveau de l’échangeur reliant

l’autoroute A3 au périphérique.

Ce dimanche 8 septembre 1985, il est un peu plus

de 6 heures du matin. Dans une Alfa-Roméo, coupée deux portes, ont

pris place Jeannette Grosdésir et ses trois enfants. Au volant du

véhicule se trouve Joël Amalis, 32 ans, un Martiniquais lui aussi,

originaire du Lamentin.

Après un soir de baptême

Tout ce petit monde revient d’un baptême dont la

fête a duré toute la nuit. Les enquêteurs de la 4e Divison de la

Police Judiciaire diront que la voiture roulait à grande vitesse.

Pour une raison qui reste encore floue à ce jour, l’Alfa-Roméo va

heurter la glissière de sécurité du périphérique, la défoncer, et

percuter de plein fouet un lampadaire. En quelques secondes, cinq

vies vont basculer.

Du véhicule dont l’avant est complètement broyé,

les sapeurs-pompiers vont retirer, après une heure d’efforts,

quatre corps sans vie. Ses occupants ont été tués sur le coup.

