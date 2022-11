The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Hendrik Tevreden (MEP):

ORANJESTAD (AAN): Prome cu carnaval a cuminsa ya mascarada di Miguel Mansur a cay. E kier pa Aruba haya aanwijzing y ta reclama te hasta dicon Rijksministerraad a laga sr.Gradus cay. Increibel pero berdad, ora cu un parlamentario di nos mes un suela pa afan y poder politico kier pa un pais haya un aanwijzing, mara man di Gobierno actual y tur cu ta sigui y asina crea mas problema pa nos pueblo.

Den un manera simpel splica, e pensamento di Mansur ta cu desde 1986 tur gobierno a goberna malo. Exigiendo un aanwijzing pa Aruba ta indica e ora cu e ta di opinion cu ta Hulandesnan so lo por goberna nos pais. Di e forma aki Mansur ta demostra cu ta e ta e persona cu tin e solucion facil pa e futuro di Aruba: e mes no lo por goberna tampoco pues duna Hulanda e rienda y laba man. Pues den palabranan concreto, benta Status Aparte afo, corta AZV te den weso sin argumento cu base, desaroya nos pais pero paga nos profesionalnan menos y manda grupo grandi di ambtenaren cas numa, laga otro bin dicidi riba nos luga paso nos mesun hendenan no ta capacita toch segun e. Esaki ta muestra di e mentalidad corumpi pa poder di sr. Mansur.

Si bo mira bon Accion 21, na salida caba a perde gran parti di su candidatonan pa motibo di discusion cu Mansur mes. Na caminda hasta Partido MAS a hala stapnan leu di dje. E señalnan aki ta importante pa pueblo paga tino riba nan ora ta trata di scoge su representantenan. Mas ainda Accion 1 a organisa un conferencia pa haya opinion di partidonan cu no a logra asiento, pa nan duna nan opinion y practicamente e tawata su so den sala. Mas cu bisto ta cu riba nivel di liderazgo, hopi no ta di acuerdo cu Mansur y ta cu nan rason. Pero awor ya e no ta acerca partido chikito mas, pero ta cerca professor Gradus e ta busca aliansa, pushando fuerte pa Aruba haya un aanwijzing.

Gobierno di Aruba den su contesta na sr. Gradus a duna di conoce cu a bin ta trahando riba e consehonan di CAft y Raad van Advies riba Presupuesto 2022 y pa esaki a presenta un Nota di Cambio den Presupuesto 2022. Rijksministerraad un organo mas halto den hirarkia cu CAft, door di no duna un aanwijzing a para na banda di Gobierno di Aruba. Hasta secretario di Estado van Huffelen a hay’e tambe ta bay di acuerdo cu e ponencia di Rijksministerraad y a bay di acuerdo pa e aanwijzing wordo bari completamente di mesa pa loke ta 2022. Enbes cu a bini un debate riba con ta bay sigui pa 2023 y con ta sigui crece despues di pandemia, Mansur a scoge pa atraves di un carta reclama Secretario di Estado van Huffellen dicon a laga sr. Gradus cay y causa daño na CAft. Wereld op zijn kop. Mansur kier para como abogado di sr. Gradus aki for di Aruba. Bo a bin pa biba aki o hospeda?

Pa un democracia cu no tin ni 40 aña bibo ainda, ta hopi adelanto Aruba a marca. Hopi desaroyo nos hendenan a experencia. Mira con liher nos ta saliendo di pandemia, pasobra nos ta cumpliendo cu e palabracionnan haci y nos ta manteniendo e curso corecto. Di un deficit na aña 2020 di 1028 miyon florin y den apenas tres aña, elimina e deficit aki te na 148 miyon ta resultadonan real, y impresionante. Esaki ta demostra e balor di nos forsa Rubiano, nos resiliencia crioyo, cu nos hendenan mes por, y cu nos no ta ria pa retonan grandi. Si Mansur kier sigui instiga, anto mihor mescos cu Gradus e tambe retira, pasobra nos Arubiano no ta entrega al contrario, nos ta sigui lucha pa Aruba recupera.