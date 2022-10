I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Rédaction web

Jeudi 6 Octobre 2022 – 18h06

Le délibéré de l’affaire sera connu demain, mais l’avocate générale a demandé des peines de 10, 18 et 25 ans pour les trois accusés dans l’affaire Zempache.

5ème et dernier jour du procès des 3 hommes responsables de la mort de ” Zampache “.

Des audiences souvent chargées d’émotion, mais un périple nécessaire pour entendre les 3 accusés et tenter de comprendre leur motivation. A moins qu’à 16 ans on panique et on tire sans réfléchir, à moins qu’à 22 ans la jalousie l’emporte sur le discernement. Et 3 ans et demi plus tard les motivations ne sont toujours pas évidentes. Alors que les plaidoiries ont débuté ce matin, il reste des pièces manquantes au puzzle et c’est particulièrement difficile à vivre pour ceux qui étaient là au moment du drame explique l’avocate de Wendy Sophie, la compagne de la victime. Sa cliente pour se reconstruire aurait eu besoin d’entendre la version qui confirme ce qu’elle a subi. Au lieu de cela elle en a écouter de nombreuses remettant même en question sa propose vision de cette soirée d’horreur.

10, 18 et 25 ans de détention requis

Les réquisitions demandées par l’avocate générale sont de:

10 années de réclusion criminelle pour celui qui est resté dans la voiture au moment des faits. 18 années pour le tireur, dont on ne peut donner l’identité même s’il est désormais majeur. 25 années pour l’organisateur, qui a fait exprès de recruter des mineurs en leur promettant de l’argent, pour justement ne pas se salir les mains et se décharger sur eux. ” selon les dires des avocats des parents et des frères, Grégory Dorange, Pascal Bon et Myriam Lacavé.

Plus d’éléments dans notre édition de ce vendredi 7 octobre