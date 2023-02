The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Les Abymes

Barbara Olivier Zandronis a animé et modéré le riche débat qu’il y a eu autour du livre d’Emmanuel De Reynal et Steve Fola Gadet, « Dialogue improbable entre un afro descendant et un béké ». • S.T

Pour le 3e rendez-vous du 5e festival Cinestar Black history month, la directrice Christelle Galou a placé la soirée sous le thème des relations entre descendants de békés et descendants issus de l’esclavage. Pour en débattre, elle a invité Nènèb Bépé, co-réalisateur de « Goyave » et les auteurs Steve Fola Gadet et Emmanuel De Reynal, qui ont fait paraître récemment l’ouvrage « Dialogue improbable entre un afro descendant et un béké »