The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a d?clar? le ministre des Affaires Sociales et du Travail sur Magik9, le mercredi 14 septembre 2022. Concernant les pr?visions et les anticipations du gouvernement par rapport ? l’ajustement ? la hausse du prix des produits p?troliers, Odney Pierre Ricot soutient qu’un ensemble de projets et de programmes sociaux seront impl?ment?s pour accompagner les plus faibles.

<>, a indiqu? le titulaire du MAST. <>, a expliqu? Odney Pierre Ricot.

Odney Pierre Ricot ne croit pas que la cr?dibilit? de l’?tat peut ?tre mise en pause dans la r?alisation de ces projets d’apaisement social. <>, a d?clar? le titulaire du MAST.

Concernant les trois milliards de gourdes pour financer le programme d’assistance sociale aux plus vuln?rables, Odney Pierre Ricot confirme qu’une premi?re tranche d’un milliard de gourdes a ?t? d?caiss?e pour le compte du minist?re des Affaires Sociales qui n’est pas un op?rateur dans le projet. <>, a pr?cis? le ministre.

Le milliard de gourdes a ?t? r?parti comme suit: <>, poursuit M. Ricot

<>, a rapport? le ministre Odney Pierre Ricot.

<>, a-t-il d?taill?.

<>, a ajout? le ministre.

Par ailleurs, Odney Pierre Ricot a indiqu? que le gouvernement, ? travers le minist?re des Affaires sociales et du Travail, travaille d?j? pour fixer la nouvelle grille tarifaire pour le transport en commun, en lien ? l’ajustement ? la hausse des prix du p?trole. <>, avait garanti Odney Pierre Ricot. Ce qui a ?t? fait quelques heures plus tard.