The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

peinture

Gaston, la vitrine des artistes et artisans d’art des Antilles, emmène l’artiste martiniquais dans une galerie londonienne. L’exposition “Architecture of Tropical Spaces ” présente une collection de peintures abstraites vibrantes d’Alain Joséphine.

Ses grandes toiles à l’acrylique font contraster la lumière, l’ombre et les envolées de couleurs qui célèbrent la topographie de Rivière-Pilote, et s’inscrivent dans un climat tropical qui confronte le quotidien avec la puissance de la nature. Né à Fort-de-France, en 1968, Alain Joséphine est titulaire d’un Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, option art obtenu à l’École des Beaux-Arts et des Arts Décoratifs de Bordeaux.

Cette exposition fait partie du…