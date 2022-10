I Like This

Le responsable du CAN a inform? que les transports inter-d?partementaux ?taient litt?ralement suspendus ? cause de la raret? de diesel. <>, regrette le directeur du centre.

Cette situation affecte consid?rablement les statistiques du CAN. <>, a expliqu? Didier Herold Louis. Il a par ailleurs pr?cis? que le nombre et sollicitation du CAN a diminu? de 20% par rapport ? l’ann?e derni?re.

La raret? du carburant continue de paralyser les secteurs vitaux de la soci?t?. Le directeur du CAN a expliqu? que du mois d’ao?t 2022 ? aujourd’hui, les livraisons de carburant ?taient nettement inf?rieures ? leurs besoins de fonctionnement. <>, a alert? Didier H?rold Louis, directeur du CAN, intervenant sur Magik 9 le vendredi 28 octobre 2022.

