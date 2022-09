The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

La Journée mondiale Alzheimer a lieu comme chaque année le 21 septembre. L’occasion d’informer et de sensibiliser le public sur cette maladie qui touche de plus en plus de nos aînés, mais aussi des personnes de plus en plus jeunes.

Pour cette édition 2022, c’est la ville du François qui accueille toute la journée, ce mercredi, sur la place de l’église, une grande manifestation autour de la maladie d’Alzheimer. Le but est de sensibiliser le grand public à cette affection souvent connue de nom mais méconnue dans ses effets et conséquences. Au programme, de 9 heures à 18h30, différentes animations. Jocelyne Béroard fera une prestation après la signature de la charte. Ensuite la public pourra découvrir des…



