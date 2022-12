The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Tabata Diasabra atardi pa 3:22 pm, cu vuelo 534 di American Airlines a lanta for di Aeropuerto di Aruba, preparando pa un vuelo non-stop rumbo pa Philadelphia International Airport, un vuelo cu ta dura como 4 ora y 40 minuut.

E vuelo AA-534 tabata cu un Airbus A321, cu ta un version mas largo compara cu e conocido A320.

Sinembargo como 12 minuut cu e ta den halto, diripiente e pantaya di E/WD (Engine/Warning Display) di e avion a

indica cu e ta detecta un perdida di presion di aire den parti di maleta, y cu tin un porta mal cera. E momento ey e avion tabata casi yega 18 mil pia di haltura. Cockpit mesora a comunica cu Curaçao Control y bisa cu nan ta bay stop di sigui subi, lo keda bula awor na 18.000 pia, y a agrega cu nan ta haya nan obliga di regresa bek Aruba. Sinembargo Curaçao Control no a compronde e mensahe. E ora e cockpit a obliga di transmiti un biaha mas, declarando “mayday, mayday, mayday”, y bisa cu nan ta declarando un emergencia, y bisando cu tin un porta di compartimento di carga cu no ta bon cera, y tin di bay bek Aruba.

E permiso a wordo duna pa keda na 18.000 pia, y Curaçao Control a duna OK pa bira e avion bek directo pa Aeropuerto di Aruba. Despues di un rato, Curaçao a duna e avion ordo pa baha te na 7.000 pia. E capitan a declara na Curaçao Control cu nan tin hopi jetfuel, y el a bisa cu nan ta 33.800 lbs. di jetfuel abordo, y tin ningun mercancia peligroso den equipahenan.

Ya 13 minuut despues di a declara emergencia, e avion tabata yegando caba banda di Faro di California na altura di 3.500 pia.

Contrario na loke otro media a skirbi, hecho ta cu capitan di AA-534 tin di ateriza cu tur e peso extra aki. Pasobra e avionnan A321 no tin e opcion pa dump extra combustible durante vuelo. Ni e Airbus A320 y tampoco A321 no por dump combustible.

Pero e capitan a indica cu nan ta bay haci un aterizahe di sobrepeso n Aruba, y pesey a pidi presencia di Bombero pa ta riba standby. Pasobra ora e avion baha, nan lo bay haci hopi uso di brake, y cu avion sobrepeso tin chens cu e brakes lo por keinta di mas y pega candela.

Esaki a pone cu Aeropuerto a declara ‘Groot Alarm’, y mesora Polisnan a cera temporalmente tur caminda banda di Aeropuerto, y a cuminza manda Ambulans pa eynan por si acaso.

Pa 3:55 pm, pues net 33 minuut despues cu el a lanta, e avion a baha bek sano y salvo, y e temperatura di brake a keda bao control. El a wordo ordena pa subi plataforma via salida ‘B’, y a bay staciona na Parkeo 12.

Aki a bay revisa e porta, pa check si acaso ta na Aruba e Groundhandler no a cer’e bon. Of si acaso e tabata djis no bon na lock, of si acaso ta un sensor a detecta algo robez. Loke sea a socede, e vuelo ey a wordo cancela como cu tin di revisa tur esaki.

Pa suerte tabatin un otro vuelo di American Airlines cu a sali Diasabra atardi 5:33 pm nonstop pa Philadelphia. No ta conoci si acaso e aerolinea a logra di re-schedule y pone algun pasahero riba e vuelo ey tambe.