The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le secr?taire g?n?ral de l’ONU, Antonio Guterres, <> par la situation en Ha?ti, exhorte la communaut? internationale et le Conseil de s?curit? ? examiner d’urgence la demande du gouvernement ha?tien pour le d?ploiement d’une force arm?e internationale sp?cialis?e en Ha?ti et encourage les acteurs Ha?tiens ? un dialogue inclusif en vue de baliser l’avenir, a indiqu? son porte-parole, Stephane Dujarric, dimanche 9 octobre 2022.

<>, peut-on lire dans une d?claration en anglais de son porte-parole Stephane Dujarric, dimanche 9 octobre 2022.

<< Le Secr?taire g?n?ral a soumis aujourd’hui au Conseil de s?curit? une lettre pr?sentant des options pour un soutien renforc? ? la s?curit? en Ha?ti, comme demand? par le Conseil dans sa r?solution 2645 (2022), a ?galement inform? le porte-parole de Antonio Guterres qui lui aussi, comme les 19 pays signataires de la d?claration sur Ha?ti ? l’OEA, appelle ? un dialogue entre les Ha?tiens.

Le secr?taire g?n?ral appelle les parties prenantes ha?tiennes ? d?passer leurs diff?rences et ? s’engager, sans plus attendre, dans un dialogue pacifique et inclusif sur une voie constructive pour l’avenir. Les Nations Unies sont aux c?t?s du peuple ha?tien et soutiendront les efforts visant ? ?tablir un consensus, ? r?duire la violence et ? promouvoir la stabilit? dans le pays, a indiqu? Stephane Dujarric, porte-parole du secr?taire g?n?ral de l’ONU, <> par la situation en Ha?ti.

Le secr?taire g?n?ral reste gravement pr?occup? par la situation en Ha?ti, qui fait face ? une ?pid?mie de chol?ra dans un contexte de d?t?rioration dramatique de la s?curit? qui a paralys? le pays, a-t-il dit.

Le blocage du terminal p?trolier de Varreux a paralys? les services essentiels n?cessaires pour emp?cher la propagation rapide de la maladie, notamment la distribution d’eau potable. Une fois encore, les secteurs les plus vuln?rables de la population ha?tienne sont ceux qui sont le plus durement touch?s. La priorit? doit ?tre de sauver des vies, a soutenu Stephane Dujarric, porte- parole du patron de l’ONU, Antonio Guterres.

La d?claration du porte-parole parole du secr?taire g?n?ral de l’ONU intervient apr?s la d?claration conjointe de 19 pays dont les Etats-Unis et le Canada affirmant leur <>.

Le 6 octobre, le Conseil des ministres a autoris? le Premier ministre Ariel Henry ? <>.