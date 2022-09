I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Près d’une semaine après le passage de la tempête Fiona, l’ARS (Agence Régionale de Santé) s’alarme sur une augmentation des cas de leptospirose notamment dans le Sud Basse-Terre.

Ce jeudi 22 septembre, l’ARS de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy lance un cri d’alarme suite à l’augmentation de cas de leptospirose après des inondations générées par la tempête Fiona dans de nombreuses communes de l’archipel, plus particulièrement dans le Sud Basse-Terre. Avec la montée des eaux, le fait que de nombreux habitants de la zone se sont retrouvés les pieds dans l’eau sans aucune protection et que l’eau était potentiellement contaminée par l’urine…