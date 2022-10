I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La Police nationale d’Ha?ti (PNH) pleure le d?part d’Evangelot Bact, commissaire principal de la Croix-des-Bouquets, assassin? par balle devant sa r?sidence ? Tapage, dans la commune de Tabarre, le mardi 18 octobre 2022, apr?s 27 ans de services. Dans une note de presse, rendue publique ce mercredi, la Direction g?n?rale de la PNH dit condamner avec la derni?re rigueur l’assassinat crapuleux du commissaire principal dans une embuscade. <>, indique la note dont une copie a ?t? transmise au journal.

<>, poursuit la note.

Contact? par le journal, Jean Wesnel Edrouine Pervil, pr?sident du conseil municipal de Croix-des-Bouquets, dit avoir appris que le commissaire Bact a ?t? alert? de la pr?sence d’un individu suspect devant sa r?sidence priv?e. <>, a rapport? le maire.

N? le 2 juin 1968, Evangelot Bact, issu de la troisi?me promotion de la Police nationale d’Ha?ti, est pr?sent? par son fr?re Dieumond comme un mod?le. <>, a tristement d?clar? Dieumond au journal.

La Police nationale d’Hadi qui n’a pas annonc? l’ouvert d’enqu?te sur les circonstances entourant l’assassinat du commissaire, renouvelle son engagement et sa d?termination de poursuivre sa lutte contre le grand banditisme et les gangs arm?s et sollicite une fois de plus la collaboration de la population.