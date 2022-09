I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Programme alimentaire mondial (PAM), organisme du syst?me des Nations Unies, confirme qu’un de ses entrep?ts a ?t? attaqu? et pill? dans la ville des Cayes, en Ha?ti, le mercredi 21 septembre 2022, selon un communiqu? publi? jeudi 22 septembre 2022.

<>, a rappel? ce communiqu? du PAM.

L’entrep?t du PAM pill? aux Cayes contenait 762 tonnes m?triques de nourriture du PAM, pr?positionn?es dans le cadre de son programme d’urgence et en pr?vision de la saison cyclonique. Ces vivres ?taient cens?s permettre, en cas d’ouragan, de r?pondre rapidement ? une urgence dans le sud du pays et ainsi nourrir plus de 46 000 personnes, a indiqu? le PAM, soulignant <>.

<>, a d?plor? Jean-Martin Bauer, directeur pays du PAM en Ha?ti, cit? dans ce communiqu?.

<>

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies est le plus grand organisme humanitaire au monde. Il sauve des vies dans des contextes d’urgence et utilise l’assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilit? et la prosp?rit? au profit de celles et ceux qui se rel?vent d’un conflit ou d’une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique, a ?galement rappel? ce communiqu?.