Arrivé au Qatar le 15 septembre dernier, Arnaud de Lépine, un jockey de 19 ans formé à l’Hippocampe de Carrère au Lamentin, connaît ses premiers succès dans une compétition nationale, dans le cadre de la saison de course hippique.

Il vit son aventure au Qatar pleinement. « Arriver ici, c’est déjà une victoire pour moi. Jamais je n’aurais imaginé me trouver là lorsque j’ai quitté la Martinique à 15 ans “, reconnaît Arnaud, joint au téléphone, entre son programme d’entraînements chargé, ses compétitions hippiques tous les mercredis, jeudis et samedis et le décalage horaire.

Le 12 octobre dernier, à l’hippodrome de Al Rayyan, le jockey de 19 ans a remporté une course hippique dans une compétition nationale pour la première fois de sa jeune carrière. ” C’est sûrement la première fois aussi qu’un Antillais vient gagner dans ce pays “, s’amuse-t-il, en toute modestie.

Ce jour-là, à l’occasion de l’ouverture de la saison de course hippiqueau Qatar, Arnaud, paré du numéro 9 (Shawesh), a terminé en tête de la 5ème course du meeting de la Al Ghariya Cup.

” C’était la première journée, je ne pouvais pas rêver mieux “, affirme, radieux, celui qui a été formé à l’Hippocampe de Carrère au Lamentin et a commencé à monter des chevaux de courses avec son meilleur ami, Yohann Babot, un autre jeune jockey martiniquais -parti récemment tenter sa chance en Australie-. Depuis, le jeune sportif a remporté trois nouvelles courses en novembre.

” Efforts et sacrifices “

” Arnaud a commencé par un baptême de poney et cette passion ne l’a jamais quitté “, décrit Hélène, sa maman. Depuis Ducos où il habitait, Arnaud enfourche, dès son plus jeune âge, son vélo pour se rendre à l’hippodrome du Lamentin, les samedis matins, de très bonne heure.

Il débute l’équitation à 8 ans. Avant l’école, l’élève aux ” très bons résultats scolaires ” selon ses proches obtient de sa maman de pouvoir se rendre aux écuries. À une condition : arriver à l’heure en cours. Un ” contrat de confiance ” parfaitement rempli.

Arnaud goûte aux premières exigences de la compétition à 12-13 ans. Il se forme avec Luana Lalung-Depelin, la seule femme jockey de Martinique. Une rencontre décisive dans la vie du jeune homme. C’est sa ” marraine ” comme il l’appelle. Celle ” sans qui il ne serait pas là aujourd’hui “.

Pendant 3 ans, il monte à ses côtés, les samedis matins, lors des vacances scolaires et dès qu’il en a la possibilité. La passion, déjà tenace, ne le quitte plus.

Aussi, à 15 ans, lorsqu’il annonce vouloir se former dans l’Hexagone, ses proches ne l’en dissuadent pas. L’adolescent est, de toute façon, déterminé et bien encadré. Face aux interrogations légitimes de son entourage, y compris sur les dangers du métier, il assure ” que la vie est un risque et qu’il faut le prendre “. ” Le meilleur moyen d’échouer est de ne pas essayer “, soutient-il malgré son jeune âge. Il promet de réintégrer un cursus classique en cas d’échec.

Direction donc l’école des courses hippiques AFASEC de Chantilly (Oise), à 15 ans. Trois années à l’issue desquelles il obtient son diplôme du baccalauréat en 2021. Il rejoint alors une écurie dirigée par Thierry Lemer, dans le sud-ouest de la France à La Teste-de-Buch (Gironde).

” Représenter la Martinique à l’autre bout du monde “

Une année difficile pour le jeune sportif. ” J’ai eu un accident avec une douleur à l’épaule dont j’ai eu du mal à me remettre et, quand je commençais à aller mieux, j’ai eu l’appendicite “.

Mais, malgré les difficultés, une opportunité se présente en juin, Arnaud est approché par Amad Al-Jehani, un entraîneur de chevaux au Qatar. Il décide alors de tenter sa chance et quitte la France en septembre.

Un mois plus tard, il connaît ce premier succès qu’il attendait depuis longtemps. ” Je me désespérais de gagner une course mais je me dis que tous mes efforts, depuis des années, n’ont pas été vains et qu’on ne fait pas ça pour rien. Maintenant, la saison est très longue et j’espère qu’il y aura encore beaucoup de belles choses “.

Depuis la Martinique en tout cas, Arnaud a déjà reçu de nombreux messages de félicitations. ” J’ai été impressionné et surpris. Beaucoup de gens m’ont mis en avant sur les réseaux sociaux. C’est magnifique de pouvoir représenter la Martinique à l’autre bout du monde “.

La tête bien sur les épaules, il sait toutefois que la réussite reste fragile. ” Il faut beaucoup d’acharnement, rester concentré, continuer à faire des efforts sur l’alimentation “.

Mais, jusqu’ici, il ne regrette nullement le choix du Qatar, où il a retrouvé un climat qui lui convient mieux. ” J’ai toujours eu beaucoup de mal avec le froid “.

Sur son temps libre, il se détend en pêchant à la ligne, une autre de ses passions.

