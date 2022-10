I Like This

Au Qatar depuis le 15 septembre pour la saison de championnat hippique, le jeune sportif, formé à l’Hippocampe de Carrère au Lamentin, a remporté sa première course lors de la première journée de sa saison de course hippique.

Une première victoire en compétition nationale. Et pas n’importe où : ce mercredi 12 octobre, Arnaud de Lépine, numéro 9 (Shawesh) a remporté la 5ème course du meeting de la Al Ghariya Cup à l’hippodrome de Al Rayyan, au Qatar ! Un beau succès martiniquais lors de l’ouverture de la saison de course hippique.

« C’est la première journée, je ne pouvais pas rêver mieux », affirme, radieux, celui qui a été formé à l’Hippocampe de Carrère au Lamentin et a commencé à monter des chevaux de courses avec son meilleur ami, Yohann Babot, un autre jockey martiniquais.

Mercredi, après avoir disputé quatre courses, Arnaud de Lépine a donc fini, au finish, en tête de la 5ème. Une fierté pour ce jeune Martiniquais parti de l’île à 15 ans pour se former pendant 3 ans à l’école des courses hippiques AFASEC de Chantilly.

L’an passé, une fois son diplôme obtenu en 2021, il a rejoint une écurie du sud-ouest de la France à La Teste-de-Buch (Gironde). Une année difficile pour le jeune sportif, malgré sa détermination à réussir. « J’ai eu un accident avec une douleur à l’épaule dont j’ai eu du mal à me remettre et, quand je commençais à aller mieux, j’ai eu l’appendicite ». C’était un mois avant son départ au Qatar.

La fierté des proches

« J’ai été approché en juin par Amad Al-Jehani, un entraîneur de chevaux et j’ai saisi l’opportunité de m’y rendre ». Installé sur la petite péninsule du Golfe persique jusqu’en avril pour toute la saison hippique au Qatar, le jockey qui a grandi à Ducos commence donc de la meilleure des manières, même s’il n’a pas connu le même succès aujourd’hui (13 octobre), malgré ses bonnes sensations initiales.

« Je me désespérais de gagner une course, je me dis que tous mes efforts, depuis des années, n’ont pas été vains. Maintenant, la saison est très longue et j’espère qu’il y aura encore beaucoup de belles choses ».

Depuis la Martinique, il a été « impressionné » du nombre de messages de félicitations de ses proches, de ses amis. Reconnaissant, le Martiniquais pense en particulier à Luana Lalun-Depelin, la seule femme jockey de Martinique. Sa « marraine » et celle qui l’a beaucoup conseillé, en le formant à la filière courses. Celle « sans qui il ne serait pas là aujourd’hui, heureux de représenter la Martinique à l’autre bout du monde ».

