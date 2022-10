The content originally appeared on: Diario

Lider di partido MEP Evelyn Wever – Croes:

ORANJESTAD (AAN): Aruparking ta un di e motibonan pakico nos centro di ciudad ta manera cu e ta, esaki ta danki na Gobierno di Mike Eman di AVP. Nan a cuminsa mata nos centro di ciudad ora cu nan a bin cu e tram y despues nan a bin cu Aruparking, cual a caba di mata centro di ciudad. Lider di Partido MEP Evelyn Wever – Croes ta enfatisa cu su opinion ta keda cu esaki tabata un di e cosnan mas cruel cu Mike Eman y AVP a haci cu centro di ciudad, comerciantenan y Aruba, pesey mester percura cu AVP nunca mas bin bek den gobierno.

Ora cu partido MEP a tuma gobernacion over na 2017, hopi esfuerso a bay den rebiba centro di ciudad. Lamentablemente, tur esfuerso te cu dia di awe no a duna su fruto. Rond di aña 2017/2018 a organisa actividadnan fin di aña, cende luz, tabatin musica, a percura pa tin gruponan musical en bibo, tur esaki a trece ambiente den fin di aña pero despues a mira e interes ta baha atrobe.

Banda di esaki a bin cu entre otro e platafomra AREA y otro esfuersonan tambe den e periodo di gobernacion anterior. Den e gobiernacional actual, a traspasa e esfuersonan ey pa Minister Geoffrey Wever cu ta trahando hopi duro den rebiba centro di ciudad. Lider di Partido Wever – Croes a informa cu Miniter Wever tin algun proyecto hopi interesante pa comparti proximamente. Sinembargo, ta mira con dificil e ta pa logra coregi e dañonan y tragedianan ocasiona door di un gobierno cu mente maligno, esta AVP y Mike Eman.

Mescos cu na 2017, mester tene cuenta cu MEP no a gana eleccion su so pero ta den un coalicion. Lider di Partido Wever – Croes ta splica cu ora cu ta den un coalicion bo tin cu busca un balans. Ta opina cu parkeerplaats paga cerca di tiendanan por ta bon, paso ora cu bo mester drenta un tienda of haci un diligencia bo por haci esaki. Pero mester tin mas parkeerplaats liber/free tambe pa esnan cu kier bay keiro den caya. Paso esey tambe ta parti di nos tradicion.

SITUACION ACTUAL

Colega Minister Ursell Arends tin un dilema grandi. Di un banda e tin cu duna su cooperacion pa trece bida bek den centro di ciudad, pero di otro banda e tin e dilema cu e no kier haci ‘kapitaalvernietiging’. Cu esaki kiermen cu no kier ranca tur e meternan, kita tur hende for di trabou y benta tur cos afo, paso ta hopi placa a bay den esakinan. Ademas, tin e dilema cu e comerciantenan di centro di ciudad, pasobra tin un grupo cu lo a informa Minister di nan deseo pa bin cu parkeermeters, y tin un grupo cu a tambe a informa na Gobierno cu nan no kier esaki paso nan ta weita cu esey ta afecta nan posibilidadnan.

A pidi Minister Arends pa papia cu e gruponan. Banda di esaki, a pidi pa Minister Wever encarga cu economia, pa haci un estudio di e impacto di e parkeermeters riba e posibilidadnan pa trece bida bek den ciudad. Minister di Husticia sr. Tjon tambe ta den deliberacion pa sigui cu e proceso di sondea alternativanan pa loke ta e tema di parkeerplaats.

Por ultimo, Lider di Partido Wever – Croes a enfatisa cu un cos tur hende ta desea ta pa no tin ‘free for all’, lo kier pa tin bon reglanan cu tur hende ta tene nan mes na dje, pero e mester ta den balans. Pues mientras cu e diferente mandatarionan ta trahando, Minister Arends ta bezig cu e ultimo proposicionnan prome cu e presenta e plan final.