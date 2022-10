The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Hendrik Tevreden a confirma

ORANJESTAD (AAN): Parlamento ta preparando pa trata presupuesto y esaki ta trece cu n’e un gran trabao. Di bishita na departamentonan te cu reunionnan cu directornan y controla e presupuesto riba su mes. Nos fraccion a manda riba 400 pregunta pa Gobierno caba den e tempo cu a worde stipula pa haci esaki y awor ta sigui cu tramitenan practico pa por keda cla prome cu e reunionnan worde poni riba agenda.

Simultaneamente bo ta haya otro topiconan importante di nos pais cu tin cu worde atendi y semper nos ta haci e maximo esfuerso pa atende cu tur lo mihor den nos abilidad.

Un di e topiconan cu ta riba nos agenda aworaki ta e recibonan halto di utilidad cu a sali ultimo y tambe e topico di molina di biento. Manera ta conoci hopi ciudadano a haya nan ultimo recibo di coriente na un suma halto. Tin hopi ponencia cu ta bay rond pa splica e motibo patras di e aumento, por ehempel cu a tuma midi na e meter laat.

Otro ponencianan ta cu solamente e meter nan bieu a worde afecta cu e aumento y no esunnan cu tin meter digital of cu e uso den e dianan calor tabata mas halto. Asina tin diferente teoria mas cu a worde presenta, pero como presidente di comision fiho di entidadnan gubernamental mi a dicidi di invita e entidadnan Utilities Aruba N.V., WEB Aruba NV, y NV Elmar pa un reunion pa asina nan por duna e comision un splicacion concreto ariba kico ta e motibonan di e aumento y si acaso tin algun cos cu no a bay bon, con ta bay drecha esaki.

Aruba ta saliendo di e crisis y realidad ta cu ainda tin hende of famia cu ainda financieramente no a recupera completamente. Pesey nos kier vigila e subida aki y a invita e entidadnan pa debate riba e topico aki. Nos kier pa evita cu gastonan ta multiplica sin splicacion y cu ta afecta famianan di e forma aki. Nos ta consciente cu esunnan cu usa mas tin di paga mas, pero cu si bo uso a keda similar e no tin rason pa paga mas.

Pa loke ta molinanan di biento, tambe nos lo atende mes momento cu e instancianan concerni. Nos a dicidi pa atende tambe cu VWI mirando cu nan kier e oportunidad pa expresa nan preocupacionnan riba e desaroyo aki. Parlamento ta e lugar unda cu tur e puntonan aki tin di worde atendi y di mi banda, como presidente di e comision fiho di entidadnan gubernamental, mi lo kier scuchanan tambe. E fecha pa e reunion cu VWI lo worde haci conoci e simannan nos dilanti. Pero pa loke ta trata e asunto di recibonan halto di coriente lo worde atendi dia 20 di october.

E problema di energia a bira un topico mundial despues di e guera entre Ukraina y Rusia, pesey Aruba tin di acelera su plan pa mas molina di biento, parke solar y gas natural enbes di solamente Heavy Fuel Oil, pa asina brinda un stabilidad den prijs di energia y asta un rebaho den futuro cercano. Aruba por logra esaki, mirando cu WEB Aruba N.V. tin e capacidad tecnologico y financiero pa por cumpli cu e meta. Loke nos tur kier evita ta cu lo tin mas tardansa y cu lo pone cu pueblo tin di paga un suma halto na utilidad en espera di e transicion aki pa un miho prijs di utilidad pa pais Aruba.