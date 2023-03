I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Marie-France GRUGEAUX-ETNA

Cette affaire à répétition va se dérouler tout au long de la semaine, devant la cour d’assises des mineurs. • YL

En 1ere instance, devant la cour d’assises des mineurs, le procès s’était déroulé à huis clos du fait de l’âge des trois accusés, puisque deux étaient mineurs au moment des faits. Condamnés à cinq ans pour le majeur et 30 mois chacun pour les deux mineurs, leur procès en appel débute ce jour.

Les trois accusés sont poursuivis pour vol avec

violence ayant entraîné la mort avec arme. À cette exception près

que si la victime est bien décédée, ce fut loin des accusés, dans

le salon d’un ami, sans même avoir été blessé. Le 18 décembre 2017,

alors qu’Elza et Christophe circulent dans une Audi SQ5, dans les

rues de Sainte-Anne, ils entendent un bruit étrange qui amène le

chauffeur à stopper le véhicule. Un individu au visage masqué

surgit alors et pointe un objet sur le visage de Christophe en

criant « braquage, descends de la voiture » et un autre

se positionne côté passager. L’un et l’autre sortent du véhicule et

prennent la fuite abandonnant leurs effets personnels, mais en

gardant les clefs, avant de se réfugier chez un ami qui réside à

proximité. C’est en rentrant chez ce dernier, que quelques minutes

plus tard, Christophe s’effondre, mort. Il était arrivé très

essoufflé, énervé, stressé. Il avait peu parler avant de perdre

connaissance. L’aboutissement…