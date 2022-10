Justice

Assises. C’est aujourd’hui que le délibéré, de l’affaire Dilitri Zami, dit Zampache sera connu, alors qu’hier l’avocate générale a demandé des peines de 10, 18 et 25 ans pour les trois accusés.

Cinquième et dernier jour du procès des trois hommes responsables de la mort de « Zampache ». Des audiences souvent chargées d’émotion, mais un périple nécessaire pour entendre les trois accusés et tenter de comprendre leur motivation. A moins qu’à 16 ans, on panique et on tire sans réfléchir, à moins qu’à 22 ans la jalousie l’emporte sur le discernement. Et 3 ans et demi plus tard les motivations ne sont toujours pas évidentes. Alors que les plaidoiries ont débuté jeudi matin, il reste…