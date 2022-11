I Like This

La cour d’assises doit déterminer les responsabilités de Grégory Birand et de Jean-Christophe Sioul, qui ont toujours affirmé qu’ils avaient des armes à blanc. • PHOTO JEAN-MARC ETIFIER/FRANCE-ANTILLES

Grégory Birand et Jean-Christophe Sioul, tous deux âgés de 30 ans, comparaissent depuis mardi devant la cour d’assises. Ils sont accusés du meurtre par arme à feu de Steeve Buttin, surnommé « Ti Papa ». Le drame s’était produit le 9 janvier 2016, au quartier Four-à-Chaux, au Lamentin, lors d’un « sound system ».

Appelée à la barre, elle s’avance doucement et

remonte le micro. « J’aimais mon fils », déclare-t-elle

d’emblée, la voix chevrotante. « On était tout le temps en

train de rigoler à la maison. Il aimait sa famille, ses cousines,

ses cousins, ses copains. Il aimait les anciens. Il aimait les

gens. Il avait la joie de vivre… ». Le 9 janvier 2016, la

vie de cette mère de famille a basculé. Visé par des tirs d’arme à

feu, son fils, Steeve Buttin, alors âgé de 29 ans, est mort des

suites de ses blessures. Le drame se produit au quartier

Four-à-Chaux, au Lamentin, lors d’un « sound system ».

Depuis mardi, deux hommes, Grégory Birand et Jean-Christophe Sioul,

tous deux âgés de 30 ans, comparaissent devant la cour d’assises.

Ils sont accusés du meurtre de Steeve Buttin, surnommé « Ti

Papa » (en rai