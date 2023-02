I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Une partie de la place de la Victoire s’est transformée en véritable petit village du sport et de la santé. À l’initiative de l’association Consensus pointois, un événement visant à sensibiliser dès le plus jeune âge à la prévention routière, aux premiers secours et aux bons gestes nécessaires à l’équilibre mental et physique a été organisé.

Malick Otrante est président de l’association Consensus pointois, une association qui a 20 ans d’existence et propose des activités en vue de favoriser l’échange intergénérationnel et le bien-être des séniors. « Mais, l’ADN véritable de cette association reste la sortie à vélo. » Le forum Atout vélo de samedi a été organisé en partenariat avec les services de la préfecture de Guadeloupe, le SDIS, les infirmiers en mouvement, la municipalité de Pointe-à-Pitre. L’événement avait pour objectif de sensibiliser à la sécurité routière et à la bonne santé à deux-roues dès le plus jeune âge.

Sécurité routière à deux-roues

« Le vélo est un moyen pratique économique et écologique pour se déplacer en Guadeloupe, à tout moment de l’année. Il semble essentiel de valoriser ce moyen de locomotion tout en interpellant le conducteur sur l’importance du respect des règles de sécurité », a expliqué l’organisateur. Le conducteur de deux roues n’est pas protégé par un habitacle, il est particulièrement exposé en cas d’accident. La maîtrise du code de la route dès le plus jeune âge est un moyen fort de prévenir les drames. Lors d’Atout Vélo, une large plage a été accordée aux intervenants de la cellule préfectorale de la sécurité routière. Ces bénévoles vont à la rencoentre de la population et mènent des actions de sensibilisation aux risques de la route. Gary Maya est intervenant : « Face au mauvais bilan de la sécurité routière, nous nous devons de mettre en place des actions visant à déclencher la prise de conscience. Il s’agit de faire comprendre que finalement, il n’y pas de fatalité. Chacun doit mettre en place les actions qui vont le protéger, lui et les autres. »

Les intervenants de la sécurité routière ont, sur la place de la victoire, aménagé plusieurs parcours pourvus de matériel ludique. Il a été proposé aux tout-petits de réaliser des trajets en tricycle ou draisienne, en observant et découvrant quelques panneaux : sens interdit, stop, feu tricolore etc. Un parcours plus complexe a été mis en place pour les plus grands et au sein du stand, les usagers ont pu récolter de l’information précise sur les chiffres, les effets de l’alcool, des drogues, etc.

Les premiers secours

Une place était accordée au Service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe (SDIS). Il s’agissait de montrer les gestes de premiers secours. Lydia Stralka sergent-chef au SDIS était à la manoeuvre : « Nous allons particulièrement axer nos démonstrations sur les gestes qui sauvent en cas d’accident à vélo. Nous allons aussi promouvoir la formation aux premiers secours car aujourd’hui elle devient obligatoire et absolument utile (*).

Le bon et bien manger

Anaëlle Kichenin, diététicienne, a proposé un atelier et des dégustations visant à montrer comment se faire un petit déjeuner à la fois local et équilibré. L’aliment phare de son atelier était le porridge local réalisé avec de la farine de manioc et du lait. Compléter de fruits et d’oléagineux, ce porridge est un petit déjeuner idéal qui permet d’éviter les coups de pompes de 11 heures.

Dominique André et Aline Urbina Maréchal, infirmières membres de l’association Infirmiers en mouvement Guadeloupe, étaient présentes pour diffuser de l’information sur les principales maladies chroniques comme le diabète ou l’hypertension. » Nous nous déplaçons dans les structures ou sur les événements comme celui-ci et nous réalisons en plus des dépistages (diabète, hypertension). «

(*) Les informations sont disponibles sur le site ou en composant le 0590 97 68 21.

Consensus pointois 0690 14 86 00 Sur Facebook

Dominique André et Aline Urbina Maréchal, de l’association Infirmiers en mouvement.

• KA

Anaëlle Kichenin, diététicienne 0690 63 26 17.

• KA

Christian Cherlias, sapeur pompier et Lydia Stralka, sergent-chef au SDIS.

• KA

Gary Maya, intervenant de la cellule sécurité routière de la préfecture.

• KA

Jimmy Louis, adjoint au maire de la ville de Pointe-à-Pitre.

• KA

Malick Otrante, président du Consensus pointois.

• KA

Des parcours visant à faire découvrir aux plus jeunes le code de la route.

• KA

Le Village ATOUT VELO, samedi à Pointe-à-Pitre

• KA

Le chiffre 45 45% est le pourcentage du facteur aggravant Non-port du casque. En 2021, 65 personnes ont perdu la vie sur la route, soit 14 de plus qu’en 2020. Il y a aussi eu 563 blessés dont 234 qui ont vu leur vie complètement bouleversée par l’accident de la route.

Info Plus La part des deux-roues dans les accidents de la route en 2021 est la suivante : 8% de cyclistes 11% de cyclomotoristes 20% de motocyclistes