Au moins 72 personnes sont mortes dans des inondations et glissements de terrain aux Philippines, quand la tempête tropicale Nalgae s’est abattue samedi sur l’archipel, selon un nouveau bilan communiqué par les autorités.

Nalgae, attendue depuis jeudi, a frappé Luzon, la principale île des Philippines, accompagnée de vents atteignant 95 km/h, une heure après avoir touché terre avant l’aube sur l’île faiblement habitée de Catanduanes.

Samedi matin, le bilan s’élevait à 72 morts, a annoncé le directeur de la protection civile du pays, Rafaelito Alejandro. Il a précisé qu’au moins 14 personnes étaient toujours portées disparues.

Le précédent bilan officiel s’établissait à 67 morts.

Les secouristes concentrent leurs efforts sur le village de Kusiong, où des dizaines de corps ont été retrouvés vendredi.

Les fortes pluies ont commencé jeudi soir dans la région.

Et Nalgae pourrait toucher la capitale Manille, a fait savoir le service météorologique philippin.

“Sur la base de nos projections, cette tempête est très forte et nous nous y sommes préparés”, a souligné M. Alejandro, précisant que 5.000 équipes de quelques secouristes chacune se tenaient prêtes à intervenir.

Les habitants vivant sur ou à proximité de la trajectoire de la tempête sont priés de rester chez eux.

Plus de 7.000 personnes ont été évacuées avant l’arrivée de la tempête, selon le bureau de la défense civile.

En moyenne, 20 typhons et tempêtes frappent les Philippines chaque année, tuant habitants et bétail sur leur passage, et ravageant fermes, maisons, routes et ponts, même si le sud est rarement touché.

A mesure que la planète est touchée par le réchauffement climatique, les tempêtes et typhons deviennent de plus en plus puissants, avertissent les scientifiques.

Fin septembre, le typhon Noru a fait au moins 10 morts aux Philippines, dont cinq secouristes. La tempête tropicale Megi, qui s’est abattue sur le pays en avril, a fait au moins 148 morts et provoqué de gigantesques glissements de terrain.

