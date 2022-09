The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

C’est lundi soir dans la salle Omer-Kromwell du CtosMa que la Ligue a débuté sa saison avec une réunion en présence des présidents de clubs, sur l’organisation des futurs championnats jeunes et seniors, le beach-volley, les coupes de Martinique 2021-2022 et 2022-2023, et la formation des dirigeants.

Seuls huit présidents sur les quatorze clubs affiliés à la Ligue : le Rayon de Petite Anse, le Good Luck, l’Aiglon, le Starball Club, la Mairie Sportive, l’Eclair, la JS Franciscaine et le FEP Monésie, avaient répondu à l’invitation. Cette saison la Ligue prévoit de disputer cinq compétitions, à savoir le championnat, la coupe de Martinique (2021-2022 et 2022-2023), le championnat ultra-marin et le tournoi des clubs champion de la Caraïbe. Concernant le championnat masculin, les…



