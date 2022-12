I Like This

Wendy Noel

Audrey • DR

Après un parcours scolaire et professionnel aux multiples facettes, Audrey Adélaïde s’est lancée avec passion dans le milieu du rhum en travaillant pour différentes distilleries de l’île et en devenant une collectionneuse avertie. À 34 ans, la remuante Gros-Mornaise finalise Les secrets de fleur amère, sa micro-entreprise de mixologie à domicile.

Le rhum, Audrey Adélaïde pourrait en parler

pendant des heures. « On ne peut plus m’arrêter quand je

commence », assure la trentenaire, dont les yeux pétillent de

bonheur lorsqu’elle évoque le « savoir-faire unique » de

chaque distillerie martiniquaise. Une passion qu’on retrouve dans

son appartement situé à proximité du centre-bourg du Gros-Morne.

Dans le salon, des cartons remplis de bouteilles sont entassés le

long d’un mur. « Ma maison est devenue une vraie cave à

rhum », décrit Audrey, vêtue, en ce matin de décembre, d’un

polo rouge surmonté du logo Saint-James, où elle travaille depuis

quatre ans, et de celui des Secrets de la fleur amère, sa jeune

entreprise de barmaid à domicile.

Rien ne prédestinait pourtant cette dynamique

jeune femme à évoluer dans ce milieu. Adolescente, celle qui était

alors une « bonne élève mais un peu dissipée » ambitionne

de devenir secrétaire. D’où son orientation vers un BEP en

secrétariat-comptabilité au lycée Frantz-Fanon à Trinité au cours

duquel elle tombe enceinte. Elle s’accroche à ses études, mais les

stages effectués lui font prendre conscience que le métier dont

elle a tant rêvé plus jeune ne lui plaît finalement pas : « Je

m’ennuyais, cela ne m