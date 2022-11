I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FOOTBALL. Mondial-2022 – LA liste des bleus

La liste des 25 Bleus sélectionnés par Didier Deschamps. • AFP

En convoquant des Bleus convalescents comme Raphaël Varane, Didier Deschamps s’est éloigné mercredi de certains principes pour le Mondial-2022, assumant le choix d’une liste élargie et la cohabitation entre Olivier Giroud et Karim Benzema, longtemps évitée.

Le sélectionneur de l’équipe de France a mis fin

au suspense en appelant 25 joueurs, dont 11 champions du monde en

titre, animés de la même ambition : décrocher la troisième étoile

du football français au Qatar (20 novembre-18 décembre) après 1998

et 2018.

Sur le plateau de TF1, la grand-messe télévisuelle

n’a pas réservé de surprise majeure car Deschamps a

refusé, à ce stade, de se priver du moindre cadre, à l’exception du

gardien N.2 Mike Maignan, touché à un mollet et écarté au profit de

Steve Mandanda, 37 ans, et Alphonse Areola.

Autour du capitaine Hugo Lloris et du redoutable

trident offensif formé par Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et

Karim Benzema, tous les autres joueurs convalescents sont ainsi

intégrés à l’effectif, du vice-capitaine Varane (c