The content originally appeared on: Diario

Minister Geoffrey Wever: E tempo di papia y pensa pa San Nicolas a pasa

ORANJESTAD (AAN): Diaranson 23 november, Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr Geoffrey Wever tabata presente na e evento di Kamer van Koophandel “Business Plaza – Get Started, San Nicolas edition” cu e tema di e edicion aki tabata “Let’s talk business in San Nicolas”. Na e evento aki Minister Wever a hiba un discertacion y a intercambia cu e personanan presente.

Revitalisacion di San Nicolas ta parti importante di e vision di Minister Wever pa e periodo di gobernacion 2021-2025. E mandatario ta aplaudi e actividad aki y ta subraya e importancia di partnership strategico entre sector comercial y Gobierno. Minister Wever a trece claramente dilanti cu e tempo di papia y pensa pa San Nicolas a pasa y cu a bira tempo pa actua y deliver resultadonan concreto. Minister Wever a subraya cu Gobierno di Aruba ta haciendo hustamente esey. A pesar cu e situacion no ta facil y cu e fondonan ta limita, Minsiter Wever y stakeholders ta pensa y traha outside the box pa por trece cambio pa San Nicolas

Manera ta conoci recientemente Minister Wever a modernisa e maneho di permiso di negoshi completamente cu un atencion special pa e area di San Nicolas inclui den e maneho. E maneho nobo aki ta haci muchu mas facil pa direct foreign investors haya permiso di negoshi den area di San Nicolas.

Tambe a institui e Comision di Recuperacion Economico, consistiendo di belastingadviseurs, advocatuur, accountancy, Aruba Bankers Association, Aruba Trade and Industry Association, Aruba Hotel and Tourism Assocation, San Nicolas Business Association, Comerciantenan Uni Aruba, Kamer van Koophandel, Freezone Aruba N.V., Aruba Tourism Authority y Departamento di Asuntonan Economico, cual a prepara un documento cu sugerencia di incentivanan di inversion y incentivanan fiscal pa stimula inversion den e economia di Aruba, cu tambe un atencion special pa desaroyo di San Nicolas. Pronto e resultado di e trabou aki lo wordo presenta na Ministerraad.

Pa promove Aruba, y San Nicolas, riba mercado internacional como pais pa inversion den cual lo tin atencion special pa nos “Creative Industries”, Minister Wever dentro de poco lo cuminsa cu un international marketing campaign intensivo.

Minister Wever a indica cu tin un proyecto den preparacion caba pa San Nicolas despues cu Minister Wever a haci recientemente un caminata den caya abandona di San Nicolas hunto cu SNBA, pa hunto identifica e prome area cu ta bai desaroya pa asina por atrae turistanan y nos localnan pa bin bek San Nicolas.

Minister Wever: “Gobierno di Aruba tin e deber di crea e condicionnan necesario pa inversionistanan, grandi y chikito, por inverti, pero e responsabilidad pa desaroyo no mester wordo poni solamente den man di comercio, Gobierno tambe tin un rol pa inverti den infrastructura, seguridad y iluminacion”.