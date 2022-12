I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour une discipline sportive peu valoris?e dans le pays et abandonn?e par sa f?d?ration presque inexistante, le culturisme pourrait ?tre bien plus qu’un hobbie, ces jeunes en sont la preuve.

Outre ces deux champions, d’autres ha?tiens ont ?galement inscrit leur nom ? cette ?dition de Mister Region Norte, dont Lysias Gabens Wedley, Stephane Joseph Dullon et Christ Damuler Mola respectivement dans les cat?gories Men’s Physic muscular 175 cm, Men’s Physic muscular et Men’s Physic 174cm.

Quant ? Cin?us, ce fut sa premi?re participation ? une comp?tition de Bodybuilding et de Fitness. Une premi?re r?ussie pour le Capois qui pratique ce sport depuis plus de 3 ans, guid? par le coach Savoir Bood.

Ils ?taient nombreux ? participer ? cette comp?tition nationale de Bodybuilding et de Fitness en R?publique Domicaine. En particulier des bodybuilders de nationalit? ha?tienne dont Williado G?d?on, vainqueur de la cat?gorie musculation poids lourds qui a gagn? le gros lot en remportant une carte pro accord?e par la F?d?ration internationale de musculation et de fitness (IFBB) ; Cineus Enjley champion de la cat?gorie Man Physique 178cm.

