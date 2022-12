The content originally appeared on: Diario

Pa alegra personanan cu ta pasando temponan dificil:

ORANJESTAD (AAN) – Boluntarionan di e Fundacion “Hunto Grandi, Grandi Hunto” ta participando den un bunita proyecto, pa trece alegria cerca hendenan grandi, den seis bario rond di Aruba.

Rosa Leon, director di e fundacion, a duna di conoce den un entrevista cu e boluntarionan ta deleita personanan cu ta nan so of cu ta pasando den momentonan dificil cu un cantica.

E iniciativa a cuminza pa trece canto cerca adultonan mayor pero nan a ripara cu na e momentonan aki, no solamente adulto mayor ta pasando den circumstancianan dificil, pero otro personanan tambe. Pesey, e proyecto no a keda limita na adultonan mayor so, sino na unda un canto por alegra e bida di un persona.

Rosa Leon a referi tambe na un proyecto cu nan tin na caminda, cu ta pa drenta den bario acerca personanan adulto mayor cu no tin contacto social, y nan ta buscando boluntarionan pa acerca nan.E fundacion ta buscando boluntarionan cu tin afinidad pa adulto mayor y cu kier haci un trabao cu pasion y dedicacion, y nan ta mas cu bon bini na e fundacion.

Pa 2023 e fundacion ta bay enfoca mas na adulto mayor pa duna nan conseho tocante nan calidad di bida y kico nan mes por aporta na dje. Nan lo duna tayernan di trabao pa duna informacion tocante full e proceso di envehecimento, kico tur e persona por haya den esaki pero tambe kico e mes por aporta na dje, Rosa Leon a agrega.

A base di e resultadonan di un congreso cu Fundacion Hunto Grandi, Grandi Hunto, ta cu nan lo bin cu un proyecto pa bin cu diferente tayer di trabao, riba adulto mayor y e proceso di envehecimento. E personanan cu ta desea bin na remarca pa un canto, por subi e website di e fundacion pa wak si ainda tin lugar pa esaki, na e momentonan aki na Playa of Dakota, of wak cual guiado nan por contact y di cual bario.