The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le rocher du Diamant orne le capot d’une bradjak de l’association Bwadjak Addict. • JULIEN PHILIPAKIS

Les célèbres vieilles voitures carnavalesques, aussi belles que bruyantes, étaient évidemment au rendez-vous de ce carnaval 2023. Si les bradjak marron sont décriées pour leurs insupportables pétarades, les bradjak homologuées, présentes au carnaval, ravissent toujours autant le public.

Pour ce carnaval 2023, le thème imposé par la

ville de Fort-de-France était les quatre éléments. Et les bradjak

ont joué le jeu de fort belle manière ! Pour les défilés, les

membres des associations de bradjak ont décoré leurs voitures en

mettant en avant la terre, l’eau, l’air et le feu. Willem Essart,

président de l’association Bwadjak Addict, a choisi la terre et

l’eau. Ainsi, d’un côté, on retrouvait la terre et de l’autre côté,

la mer avec une tortue notamment. « On a eu de bons retours

sur nos bradjak, alors je suis content », se réjouit ce

passionné.

Une autre bradjak…