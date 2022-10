The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Arthur Dowers

ORANJESTAD (AAN): No ta un asunto di ayera of luna pasa pero e situacion confuso y controversial den maneho di ex Minister Plenipotenciario na Den Haag, Besaril, ta algo cu tin cinco aña tumando luga, parlamentario pa fraccion di AVP, Arthur Dowers a declara.

“E desaroyonan relaciona cu ex Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril, ta cosnan cu no a bira conoci e siman aki c’un carta di un grupo di trahadornan di Arubahuis a cuminsa circula, caminda nan a denuncia for di 2021, e maneho deficiente di Besaril.

Loke nos tin cu mira aki ta e hecho cu mientras cu tin indicacion concreto cu Besaril a comete hecho nan castigabel, su persona no ta politicamente responsabel pa loke el a haci ya cu den su caso, ta Minister Presidente Evelyn Wever Croes, ta esun cu ta politicamente responsabel pa tur loke su colega di partido a haci of keda sin haci.

Kizas ta esaki ta e motibo principal di con ainda e investigacion haci riba maneho di Besaril na Arubahuis, ainda no a yega parlamento of a worde publica pero ta un hecho cu esun responsabel legalmente tambe, lo ta Minister Presidente Wever Croes.

Esun of esunnan cu a manda e carta fecha prome di Mei di 2021, pa Prome Minister Evelyn Wever Croes, ta hendenan di MEP, algun cu hasta tabata riba lista di e partido geel pero a prefera di no interveni of tuma medida ya cu tur loke Besaril haci como Minister Plenipotenciario, ta responsabilidad directo di Prome Minister.

Loke ta ainda mas serio di e situacion y e famoso carta cu di repente a bira conoci e siman aki, ta e hecho cu e ta duna indicacion cu e lider di MEP prome cu eleccion 2021, tabata na altura di fechorianan cometi pa su Minister Plenipotenciario na Den Haag.

Asina mes como lider di MEP, Evelyn a pone Besaril riba lista pa eleccion y sabiendo contenido di e carta di trahadonan di Arubahuis, a bolbe nombra e mesun persona controversial aki den e posicion aki na Den Haag, loke ta pone hende pensa ta di con esaki a tuma luga.

Awor un biaha mas Prome Minister Evelyn ta haciendo su maximo esfuerso pa e rapport of investigacion bira publico of pa esaki worde trata den Parlamento pero e lider di MEP lo busca tur forma pa evita cu su responsabilidad den e asunto aki, no ta worde cuestiona,” Parlamentario Arthur Dowers a declara.