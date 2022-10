I Like This

2022-10-06

Un d?p?t de l’Unicef contenant des kits scolaires et m?dicaux ainsi que le magasin “Nira Vari?t?” qui contenait des mat?riaux de construction ont ?t? pill?s ce jeudi 6 octobre par des membres de la population au niveau de la localit? de Simon, ? environ 7 km de la ville des Cayes.

Avec l’intervention de la police, certains mat?riaux de construction ont pu ?tre r?cup?r?s des pilleurs. Les deux d?p?ts se trouvaient dans le m?me local.

